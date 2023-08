La Néo-Écossaise Sarah Mitton écrit l’histoire canadienne au lancer du poids

La Néo-Écossaise Sarah Mitton a écrit l’histoire, samedi, aux Championnats du monde d’athlétisme à Budapest, en Hongrie. Elle est devenue la première Canadienne à monter sur le podium au lancer du poids féminin à cette compétition.

L’athlète de 27 ans, originaire de Brooklyn, en Nouvelle-Écosse, s’est emparée de la médaille d'argent à son troisième lancer.

Elle a amélioré sa propre marque lors de son cinquième essai, bon pour 20,08 mètres, une nouvelle marque personnelle cette saison.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Mitton et sa médaille d'argent aux Championnats du monde d'athlétisme. Photo : Capture d'écran/Championnat du monde d'athlétisme

Elle n’a été devancée que par l’Américaine et championne en titre Chase Ealey, à 20,43 mètres.

La Chinoise Lijiao Gong a récolté le bronze avec 19,69 mètres.

Elle avait pris la quatrième position aux mondiaux de 2022.

Formidable , s’est exprimée Mitton à La Presse canadienne. C'était un bon défi au fil de l'épreuve, alors c'est encore plus agréable avec le travail que j'ai dû faire.

Ça signifie simplement que, lorsque vous travaillez dur, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Ça prouve que je peux concourir au niveau mondial et que je fais partie de l'élite , a-t-elle précisé après la finale.

Ouvrir en mode plein écran Sarah Mitton a réussi un jet à 20,08 mètres pour remporter l'argent. Photo : Getty Images / David Ramos

Je ne me sentais pas à mon meilleur. Après le troisième lancer, je savais que je pouvais me battre pour l’or. Je ne l’ai pas eue, mais je suis bien contente avec l’argent , a-t-elle commenté après sa performance.

De réussir mon meilleur lancer à ces championnats, je suis vraiment contente. J’ai goûté aux 20 mètres et j’en veux encore.

La Néo-Écossaise a avoué qu’elle n’était pas satisfaite de ses résultats sur les plus grandes scènes internationales en athlétisme. Elle a cependant toujours cru en elle.

Chaque fois que je prends part à une compétition, je me place dans une position vulnérable. Soit je vais bien faire ou non. Je continue à apprendre et je mets toute cette expérience à mon avantage. Si je travaille fort, tout peut arriver. Cette médaille en est la preuve , a-t-elle continué.

Objectif Paris 2024

Sarah Mitton dédie cette deuxième place à sa famille en Nouvelle-Écosse, ses amis et ses entraîneurs qui ont toujours été là pour elle, malgré des hauts et des bas dans sa carrière.

Elle entend bien célébrer un peu cette médaille, mais elle doit aussi se préparer pour la fin de la saison au lancer du poids féminin. Elle a encore à son horaire trois compétitions en Europe dans les trois prochaines semaines.

À plus long terme, elle a dans sa mire les Jeux olympiques de Paris en 2024. En 2021, elle était à Tokyo, mais elle n’avait pas franchi l’étape des qualifications pour la finale.

Je suis allée pour apprendre, à Tokyo. Ça a été une belle expérience. Pour Paris, tout le monde se bat pour une place, tout le monde est bon, alors on ne peut jamais se fier à nos résultats , pense-t-elle.

Avec des extraits de La Presse canadienne et de Radio-Canada Sports