Passant des semaines dans la nature pour capturer des images inédites de la vie sauvage du Québec, le Rimouskois Jean-Christophe Lemay vient d’être nommé photographe animalier de l’année par le magazine Canadian Geographic.

C’est gros pour moi, il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière chacune des images. On le fait pour profiter de la nature et la partager avec les autres , témoigne le photographe, qui œuvre sous le nom d'artiste JC Lemay.

La reconnaissance des pairs, c’est toujours très apprécié, c’est toujours une bonne tape dans le dos, et c’est tellement motivant de continuer à faire notre travail.

Quatre de ses photographies ont été sélectionnées par les juges du concours annuel du magazine Canadian Geographic, un prix accompagné d’une bourse de 5000 $. Sur l’une d’elles, on voit un plongeon catmarin s’ébrouer dans des gerbes d’eau irisées de lumière.

Un jeune plongeon catmarin dans l'estuaire du Saint-Laurent capté par la lentille du photographe Jean-Christophe Lemay

Sur une autre, une étoile de mer s’accroche à un rocher dans le mouvement de la vague à Rimouski.

Un cliché d'une étoile de mer prise par Jean-Christophe Lemay.

Le photographe, dont les terrains de jeu de prédilection sont la Gaspésie et le Bas-Saint-Laurent, a ouvert une boutique-atelier à Rimouski en juin.

Des moments privilégiés

Pour chaque cliché, Jean-Christophe Lemay a souvent passé des heures, voire des jours ou des semaines, dans la nature.

Chaque fois qu’on en croise un, un animal aussi commun qu’un renard roux ou plus rare comme les lynx, c’est tellement un privilège. Surtout quand ils nous acceptent et qu’on est capable de passer un certain temps avec eux, on sent qu’il y a une relation de confiance, qu’ils ne sont pas apeurés , raconte le photographe.

Jean-Christophe Lemay explique avoir attendu pendant des heures pour être capable de réaliser ce cliché de lynx dans la neige.

[Les] lynx, je les ai cherchés tellement longtemps , relate le photographe, des étoiles dans les yeux. [Pour] cette photo-là, j’ai passé toute la soirée avec une mère, son jeune, le lendemain matin aussi. C’est tellement rare de les observer, ça m’avait tellement pris de temps, que pour moi ça a été un moment marquant des dernières années .

C’est vraiment un métier de patience, je pense que c'est la qualité primordiale à avoir quand on fait de la photo de nature. Parfois, ça peut prendre cinq minutes pour faire une photo incroyable, des fois ça va prendre des jours, des années même , explique-t-il, précisant qu'il faut aimer jouer dehors .

Jean-Christophe Lemay a capté cette photo d'un caribou montagnard sur un haut sommet de la Gaspésie.

Jean-Christophe Lemay dit particulièrement apprécier les moments qu’on est capable d’avoir avec eux, le contact avec les animaux sauvages, surtout ceux qu’on voit moins souvent, les ours, les coyotes, les loups. Il y a tellement de belles bêtes sauvages qu’on peut admirer au Québec et le plaisir qu’on tire de pouvoir avoir un contact avec eux, c’est inexplicable!

