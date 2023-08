Un affaissement de chaussée donne des maux de tête à des Sherbrookois

La Ville prend du temps à réparer un énorme trou sur le 2e rang dans le secteur de Brompton, dénonce le propriétaire de la ferme Lemay, Louis-Philippe Lemay.

Le chemin municipal s'est affaissé à la mi-juillet, le rendant impraticable. Depuis, l'agriculteur qui réside sur le 2e rang n'a pris connaissance d'aucune forme de travaux entrepris par la Ville de Sherbrooke.

L'affaissement force des dizaines de citoyens et des producteurs à faire un détour de plus de sept kilomètres par le boulevard Saint-François ou le 3e rang, explique Louis-Philippe Lemay. Depuis le temps que c'est fait, la Ville aurait pu agir autrement, au moins pour réparer le trou temporairement pour qu'on puisse circuler , souligne-t-il.

Il estime que plus d'une quarantaine de maisons sont habitées sur le rang. C'est un gros détour pour plusieurs personnes , dénonce-t-il.

L'agriculteur dit avoir discuté avec la Ville. On n'a jamais eu de dates précises. On a toujours eu des délais , explique Louis-Philippe Lemay. La Ville lui aurait récemment confirmé que le trou serait réparé d'ici la fête du Travail.

Contactée par Radio-Canada, la conseillère municipale du secteur de Brompton, Catherine Boileau, justifie ce retard par un délai chez leur fournisseur. On devrait recevoir [le ponceau] incessamment, et ça devrait être réparé pour la fête du Travail , confirme-t-elle.

On veut faire le plus vite possible dès qu'on reçoit le ponceau. On est prêt.