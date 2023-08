Le Musée du chemin Dawson à Richer célèbre ses 10 ans

L'année 2023 marque le 10e anniversaire du Musée du chemin Dawson, installé dans l'ancienne église à Richer. C'est aussi l'occasion de se souvenir du parcours traversé pour la sauvegarde du patrimoine religieux de cette communauté dans le sud-est du Manitoba.

Je suis vraiment fière de voir que c'est déjà la 10e année du Musée. C'est passé très vite, mais tellement de travail a été accompli pendant les 10 dernières années , lance la présidente du Musée du chemin Dawson, Yvonne Fontaine Godard.

Jusqu'au 17 septembre 1995, l'église de l'Enfant-Jésus de Marie a desservi la communauté catholique de Richer. La paroisse a été fermée en raison de la perte de fidèles.

Suite à sa fermeture, un groupe de bénévoles s'est formé pour maintenir et restaurer l'église bâtie en 1913. Les Amis de la prière sont devenus, en 2005, la Corporation du site historique Enfant-Jésus.

La présidente du Musée du chemin Dawson, Yvonne Fontaine Godard est impliquée depuis près de 20 ans dans la sauvegarde du patrimoine religieux à Richer.

Yvonne Fontaine Godard indique que lorsque l'endroit a obtenu une désignation historique en 2007, de la Municipalité rurale de Sainte-Anne, cela a été un grand coup de pouce, pour l'obtention de subvention entre autres.

Notre église est devenue un site historique. En partant de là, on a obtenu de l'aide de Voyage Manitoba et des Municipalités. Les gens voyaient qu'on disait oui, on est encore ici [pour le patrimoine de notre église]. Ça a ouvert la porte à bien des choses, mais il reste du travail à faire , affirme-t-elle.

Le Musée mise également sur des levées de fonds pour financer ses activités et maintenir le bâtiment.

Au fil des ans, l'ancienne église a subi de nombreuses rénovations comme à son clocher, aux fenêtres et à l'électricité. Refaire la toiture, a coûté 225 000 $ , soutient Yvonne Fontaine Godard. Au cours de la prochaine année, des travaux de renforcement à la fondation doivent être effectués parce que la pierre commence à craquer , indique-t-elle.

De Louis Riel à l'histoire religieuse

La présidente du Musée du chemin Dawson se souvient que lorsque la communauté a pris connaissance du projet muséal on commençait à recevoir des boîtes sur notre perron .

Aujourd'hui, le musée communautaire et hétéroclite fait une place à l'histoire métisse, à Louis Riel, en passant par l'histoire de la foresterie ou de l'école d'antan. Près de l'autel, l'histoire des religieuses qui se sont installées dans la communauté est soulignée.

J'ai grandi à Richer, on a été éduqué par les sœurs. J'ai eu de très belles expériences avec les sœurs. On chantait tous les dimanches, on faisait partie de l'église et de la communauté , souligne Mme Fontaine Godard. C'est important de se souvenir de nos ancêtres.

L'histoire des anciennes soeurs de Richer, qui sont venues du Québec pour s'établir au Manitoba, est soulignée dans le Musée

Sur les rambardes, des pochettes contiennent des cartables avec des archives racontant l'histoire de Richer. Il est aussi possible de consulter d'autres archives sur la mezzanine.

Un nouvel élan avec le Sentier Dawson

En mai dernier, le parcours interprétatif et artistique du Sentier Dawson a été inauguré.

Depuis, Yvonne Fontaine Godard affirme avoir vu quelques personnes de plus venir au Musée, mais pas autant qu'espéré . Elle ajoute travailler avec les instigateurs de ce projet sur une tournée en autobus, qui pourrait arrêter au Musée pour le dîner, par exemple .

Elle indique vouloir également développer davantage d'occasions pour des visites scolaires.

Le Musée du chemin Dawson accueille une panoplie d'activités communautaires, comme des spectacles, des marchés fermiers, des activités de la fête des Mères ou de la fête du Canada, notamment.

Mme Fontaine-Godard affirme que dans le dernier rapport annuel, plus de 2000 personnes étaient venues au Musée .

On est très proche de la Transcanadienne. Cette année, on a eu des gens de l'Australie, du Mexique, de l'Ontario, de la Colombie-Britannique. On a aussi beaucoup de gens qui viennent visiter leur famille au cimetière et qui arrêtent au Musée , dit-elle.

Une messe sera célébrée le 10 septembre par monseigneur Albert LeGatt. La semaine suivante, le 16 et 17 septembre, le Musée accueillera la Tournée artistique du Sentier Dawson.