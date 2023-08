Le chef de la communauté de Mashteuiatsh porte plainte à la police pour des menaces

Les tensions se poursuivent entre le chef de la communauté de Mashteuiatsh et certains adhérents aux blocages forestiers. Dans les derniers jours, Gilbert Dominique a reçu des menaces sur les réseaux sociaux et a porté plainte à la Sécurité publique de Mashteuiatsh.

Sur Facebook, un individu a appelé à faire pression sur le terrain de la résidence privée de M. Dominique et à l’empêcher de vivre normalement. Des menaces dont le chef de la communauté ne compte pas se laisser intimider.

J'ai vu passer des messages assez haineux, assez troublants, portés à mon égard. [L’individu] a invité ses collègues, des activistes, à faire pression autour de ma maison, à ne plus me laisser vivre, à ne plus me laisser faire mes randonnées à vélo. Donc pour moi, là, c'est assurément des menaces qu'on ne peut pas prendre à la légère , a expliqué le chef Gilbert Dominique.

Selon lui, il s’agirait d’un adhérent aux blocages contre les entreprises forestières, qui se déroulent depuis le début du mois.

Dominique invite Québec à intervenir

Gilbert Dominique continue par ailleurs de se dissocier du mouvement des blocages des chemins forestiers. Il accuse des individus de profiter de la vulnérabilité de deux dames de sa communauté pour faire avancer leur cause.

Il demande également au gouvernement du Québec de prendre ses responsabilités en assurant la sécurité des lieux et en empêchant des entraves à la circulation.

On fait le constat que ce n'est pas une manifestation autochtone. C'est des complotistes non autochtones qui utilisent la vulnérabilité de deux membres de ma communauté pour arriver à leurs fins, c'est-à-dire livrer des batailles contre leur gouvernement, celui du Québec, contre également la grande forestière Résolu. Je pense que le Québec devrait assurément évaluer de prendre adéquatement sa responsabilité en intervenant , a-t-il ajouté.

Des blocages se déroulent depuis le début du mois.

Un autre blocage se poursuit

Rappelons que depuis le début du mois, deux grand-mères innues de la communauté de Mashteuiatsh, Diane Blacksmith et Denyse Xavier, ont organisé des blocages de chemins forestiers pour réclamer la fin des coupes forestières sur leur territoire ancestral.

Un blocage se déroule toujours au nord de Dolbeau-Mistassini, mais il se poursuit sans Diane Blacksmith. Cette dernière a accepté de transformer ses doléances en manifestations qui ne nuisent pas à la circulation des camions lourds, après avoir rencontré le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuit, Ian Lafrenière, la semaine dernière.

La semaine dernière, une rencontre a eu lieu entre Diane Blacksmith et le ministre responsable des Relations avec les Premières Nations et les Inuits, Ian Lafrenière.

L’autre grand-mère, Denyse Xavier, a refusé de rencontrer le ministre et continue de participer au blocage qui se trouve au nord de Dolbeau-Mistassini.

Un blocage forestier a aussi été organisé en juillet par le collectif Mashk Assi.

La ministre Lafrenière a fait savoir qu’il ne négocierait pas avec d’autres blocages forestiers.