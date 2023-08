Le premier ministre de Terre-Neuve-et-Labrador, Andrew Furey , a demandé à Justin Trudeau de suspendre la réglementation récemment imposée sur les carburants propres et d'annuler les augmentations de la taxe sur le carbone.

Dans une lettre envoyée au premier ministre canadien datée du 15 août, Andrew Furey écrit qu'il est préoccupé par l'impact préjudiciable et disproportionné de la taxe sur les résidents de la province.

Ouvrir en mode plein écran Le premier ministre du Canada, Justin Trudeau, avec son homologue terre-neuvien Andrew Furey lors d'une annonce en mars. Photo : Radio-Canada / Kyle Mooney

Le premier ministre terre-neuvien cite une étude d’impact de la réglementation d’Environnement et Changement climatique Canada qui a conclu que le Règlement sur les carburants propres aura des répercussions négatives disproportionnées sur sa province.

Ces politiques doivent être modifiées afin de tenir compte de la situation unique de Terre-Neuve-et-Labrador, y compris de nos collectivités nordiques, rurales et éloignées, et des défis associés à une grande partie de notre population vivant sur une île.

Les coûts des biens de consommation montent en flèche

Andrew Furey affirme que les réglementations sur le carburant propre et la taxe sur le carbone font monter en flèche le coût de l’essence et des biens de consommation courante à une époque d’inflation.

Ouvrir en mode plein écran Andrew Furey affirme que les réglementations sur le carburant propre et la taxe sur le carbone font monter en flèche le coût de l’essence et des biens de consommation courante. Photo : Associated Press / Elise Amendola

L’inflation est élevée depuis plusieurs décennies , indique-t-il. Les Terre-Neuviens et les Labradoriens éprouvent des difficultés en raison du coût élevé de la nourriture, du transport et du carburant. Le Règlement sur les carburants propres et les augmentations de la taxe sur le carbone vont exacerber ces pressions domestiques.

Publicité

Il ajoute que son gouvernement partage l’objectif fédéral de lutter contre les changements climatiques et de parvenir à une économie nette zéro, mais qu’il doit examiner attentivement la manière dont ces politiques affectent les gens.

Il rappelle que Terre-Neuve-et-Labrador est une superpuissance énergétique qui offre d’énormes possibilités des projets d’énergie verte à faible coût, à faible émission de carbone et concurrentiels.

Un plan pour remédier aux répercussions

Bien que l’inflation demeure élevée et imprévisible, Andrew Furey demande au premier ministre Trudeau de bien vouloir interrompre le processus de réformes axées sur le client. Il suggère de mettre en place un plan pour remédier aux répercussions disproportionnées pour la population de Terre-Neuve-et-Labrador.