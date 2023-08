Une volière vieille de 96 ans à Hamilton est priée de se trouver un nouveau nid

La volière de Hamilton, un refuge pour les oiseaux ainsi qu’un centre d’éducation fait partie de la Ville depuis près d’un siècle, mais en raison de la détérioration du bâtiment.

Selon le président du conseil d’administration, Tom Priestly, la Ville de Hamilton a demandé au personnel bénévole de la Volière de quitter le bâtiment situé au 86 Oak Knoll Drive.

Le centre, qui est administré par la Ville, espère se trouver une nouvelle maison à Hamilton ou un terrain où construire une nouvelle volière.

La volière accueille 24 oiseaux, dont 18 perroquets, et six serins, pour la plupart ce sont des animaux qui ont été secourus.

Pour Tom Priestly, la volière est plus qu’un refuge pour oiseaux, mais fait partie du patrimoine culturel de la Ville et bénéficie aussi aux résidents.

C’est vraiment thérapeutique d’interagir avec les perroquets , assure-t-il.

Il est bénévole au sein de la volière de Hamilton depuis plus de 20 ans. Il assure que cette interaction l’a aidé alors qu’il a été diagnostiqué comme souffrant du spectre de l’autisme.

La volière est un refuge pour de nombreux perroquets.

Les oiseaux ont beaucoup à apprendre aux humains. Ils nous apprennent à avoir une meilleure écoute. Quand on comprend ce qu’un oiseau nous dit avec son langage corporel, on apprend à interpréter la communication non verbale , affirme-t-il.

Pour les oiseaux, la volière est un lieu sécuritaire où certains restent pour des années.

Pour le vice-président, Levi Clemens, c’est aussi un lieu où certaines personnes viennent apprendre à s’occuper de leurs propres oiseaux de compagnie.

D’autres fois, le centre prend des pensionnaires quand les propriétaires ne peuvent plus s’occuper des oiseaux ou après un décès.

Un futur incertain depuis les années 1990

La demande de déménagement de la Ville arrive après des années de rapports fluctuants avec l’administration municipale, les équipes de la volière et le Royal Botanical Gardens, qui possède le terrain.

Tom Priestly explique que la volière se trouvait initialement au château Dundurn depuis 1927 jusqu'aux années 1990 quand les oiseaux ont dû être relocalisés à l’est de la Ville en raison de travaux de rénovation.

La volière est alors passée des mains de la Ville à celles de bénévoles en raison de coupes budgétaires.

Les oiseaux ne sont finalement jamais retournés au château Dundurn et ont été déplacés vers l’actuelle volière en 1996. Ce n’est qu’une vieille ferme , reconnaît Tom Priestly.

Au début des années 2000, un premier projet de déménagement avait vu le jour pour être finalement abandonné quelques années plus tard.

La directrice des services environnementaux de la Ville, Cynthia Graham, précise que le financement à l’époque pour bâtir une volière dans le parc Gage n'avait pas été approuvé par le conseil municipal.

Elle ajoute que si la Ville a demandé aux équipes de la volière de déménager, aucun échéancier n’a été fixé dans la mesure où il n’y a pas de risque immédiat pour la santé et la sécurité .

La Ville attend un rapport sur le futur de la volière en septembre.

D'après des informations de Aura Carreño Rosas