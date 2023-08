L’organisme Grands Frères Grandes Sœurs cesse ses activités en Abitibi-Ouest

Après 42 ans d'existence, l’organisme Grands Frères Grandes Sœurs ferme ses portes à La Sarre.

Le recrutement d’intervenants qualifiés est difficile depuis plusieurs années.

La présidente du conseil d’administration, Claudia Lambert, explique devoir rechercher des personnes qui ont étudié en travail social, en éducation spécialisée ou en psychoéducation par exemple.

Ces intervenants ont un rôle de supervision des mentors comme l'exige l'organisme Grands Frères Grandes Sœurs Canada. C’est sûr qu’avec la pandémie ça a été difficile, mais depuis la fin de la pandémie, on avait eu une quinzaine de demandes de jeunes qui auraient eu besoin de nos services. Pratiquement autant de bénévoles qui auraient été prêts à devenir grand frère ou grande sœur. Par manque de personnel, on a dû fermer nos portes , explique l'intervenante.

Celle qui s’implique depuis 2011 déplore le manque de subventions qui permettrait aux organismes communautaires pour offrir de meilleurs salaires. On a fait plusieurs rencontres avec les Grands Frères Grandes Sœurs du Canada pour leur expliquer notre réalité. Malheureusement, ils n’ont pas compris. Ça n’a pas fonctionné. Ils n’ont pas accepté de peut-être être plus souple et convenir [d’engager] quelqu’un qui sortait de l’école qui n’avait peut-être pas nécessairement l’expérience et le bagage, mais qu’on aurait formé. Qu’on aurait fait en sorte qu’elle aurait eu les aptitudes pour occuper ce poste-là , a-t-elle ajouté dans une entrevue à l'émission Ça vaut le retour.

Claudia Lambert assure que l’équipe de Grands Frères Grandes Sœurs de Rouyn-Noranda prend le relais afin d'aider les enfants et les bénévoles de l’Abitibi-Ouest à continuer les jumelages.