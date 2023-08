L’auteure-compositrice-interprète Sandra Le Couteur sortira sous peu la chanson Alyre, qui raconte sa rencontre avec son conjoint, il y a 50 ans. Écrite par Katrine Noël du groupe Les Hay Babies, le son yéyé de la pièce sort du répertoire habituel de l’artiste de Miscou.

Sandra Le Couteur a rencontré son conjoint à Lamèque en 1973, lors d’un spectacle des Gitans, dont Alyre Robichaud était le batteur.

Il avait les cheveux longs, il était vraiment hippy, (…) à l’intermission, il est venu me voir et il a dit : as-tu un chum ? J’ai dit oui et il m’a dit : tu ne l’auras plus pour longtemps. Ça a fessé comme une pelle à coque dans le front , plaisante-t-elle. C’est depuis ce temps-là qu’on est ensemble.

Ouvrir en mode plein écran Alyre Robichaud, dans les années 1970. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Sandra Le Couteur

Cette histoire, elle l’a raconté à Katrine Noël, en 2019. Les deux femmes travaillent alors ensemble au théâtre, dans l’adaptation de la pièce Huit femmes présentée au centre culturel de Caraquet.

Elle avait à ce moment développé une belle complicité. Quand j’arrivais aux répétitions et je portrait mes outfits vintages, elle me disait tout le temps: Oh my god j’avais des outfits comme cela , se souvient Katrine Noël, également auteure-compositrice-interprète.

Ouvrir en mode plein écran Le style vestimentaire de Katrine Noël sur scène, lors de ses performances avec Les Hay Babies, est souvent influencé par la mode des années 1970. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Erik Chouinard

Quelques années plus tard, Sandra Le Couteur a approché les Hay Babies pour lui écrire une chanson. Katrine Noël a immédiatement sauté sur l’occasion.

Fervente admiratrice de la mode et de l’esprit des années 1970, la jeune femme n’avait pas oublié cette histoire d’amour racontée en coulisse. Inspirée, elle écrit les paroles d’Alyre.

Le yéyé pour se réinventer

Teintée d’un son yéyé des années 1970, la chanson Alyre sort du répertoire habituel de Sandra Le Couteur.

On sent le son des Hay Babies là-dedans , souligne-t-elle. C’est audacieux, faut le faire [essayer des choses nouvelles], le sablier, il tourne.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Le Couteur et son conjoint, Alyre Robichaud, lors de leur mariage. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté/Sandra Le Couteur

Si le son yéyé d'Alyre fait parfaitement écho à la période où Sandra Le Couteur a rencontré son mari, reste que l’enregistrement de la chanson a été un défi, 50 ans plus tard.

J’ai été enregistré les voix à Saint-Irénée, chez Nicolas Basque et il m’a coaché pour m’amener encore plus loin dans le côté rock , raconte-t-elle. Il me disait : Sandra, awaye, vas-y, mord dedans! On veut voir ton regard sur Alyre. Quand il te fait de l’œil. Quand il ne te lâche pas des yeux.

Le mariage musical improbable entre Sandra Le Couteur et Katrine Noël.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.L'heure de pointe - Acadie. Le mariage musical improbable entre Sandra Le Couteur et Katrine Noël ÉMISSION ICI PREMIÈRE L'heure de pointe - Acadie Écouter l’audio (Le mariage musical improbable entre Sandra Le Couteur et Katrine Noël. 13 minutes 32 secondes) Durée de 13 minutes 32 secondes 13:32

Alyre est le deuxième extrait du cinquième album de cette auteure-compositrice-interprète de l’île Miscou, au Nouveau-Brunswick.

La chanson sera officiellement lancée le 15 octobre.

D’après le reportage d’Anne-Marie Parenteau