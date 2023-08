25 ans de jeux-questionnaires à Ottawa

Au début du mois, Paul Paquet a passé l'anniversaire de son Trivia Hall of Fame dans le sous-sol de la Légion de Westboro. Il organisait un tournoi des champions, mettant en vedette 21 des meilleures équipes de la ligue de trivia d'Ottawa, qui s'affrontaient pour la première fois.

Des équipes aux noms éclectiques comme Clocktower Dropouts à Nerd Alert participent à leurs ligues hebdomadaires dans les pubs de toute la ville, avec des questions créées par M.Paquet lui-même.

Je n'aurais jamais pensé, tout d'abord, que je le ferais encore 25 ans plus tard, mais aussi que cela signifierait tant pour un si grand nombre de personnes qui ont joué , souligne d’emblée M. Paquet.

Selon lui, les soirées trivia ont remplacé ces troisièmes lieux où les gens se rencontraient en dehors du travail et de la maison. Avec la disparition des salles de bingo, des bowlings et des clubs de bridge, les soirées trivia sont l'un des derniers événements hebdomadaires où les amis peuvent se rencontrer et rester en contact.

Péril pandémique

Alors que la pandémie aurait pu mettre en péril les jeux télévisés dans les pubs, M. Paquet a rapidement déplacé la compétition vers les salles de jeux et les cuisines des concurrents. Ce faisant, la ligue de trivia a offert à chacun une dose de normalité, de camaraderie et de distraction.

Les joueurs font partie de votre vie d'une manière intangible. Même s'ils ne sont pas les meilleurs amis du monde. Et c'est ce qui m'a le plus manqué pendant la pandémie.

M. Paquet est également fier de la manière dont ses soirées de jeu-questionnaire dans les pubs soutiennent les entreprises locales en leur garantissant une clientèle les soirs de semaine traditionnellement plus lents. Cela les a aussi aidé à se remettre sur pied après les fermetures liées au confinement.

Publicité

C'était d'autant plus important que nous avons connu une inflation presque immédiatement après la fin des fermetures , souligne M. Paquet

Le retour de M. Paquet au jeu-questionnaire en personne a coïncidé avec le début du convoi des camionneurs à Ottawa.

Le Royal Oak, à l'angle des rues Bank et Gloucester, se trouvait au cœur des manifestations, mais l'événement avait lieu chaque semaine. Et cela m'a époustouflé. Je les appelle le bar des héros. Il y avait des camions des deux côtés de la rue et ils l'ont quand même organisé , raconte-t-il.

Ouvrir en mode plein écran Terrasse du restaurant Royal Oak à Ottawa. Photo : Radio-Canada / Jonathan Dupaul

M. Paquet se souvient avec émotion de la naissance d'histoires d'amour au cours des soirées de jeu-questionnaire, qui ont lieu dans près de 20 endroits à Ottawa, sept jours par semaine.

Publicité

Des couples se sont rencontrés, plus d'une fois, en jouant au jeu-questionnaire, sont tombés amoureux, se sont mariés et ont eu des enfants , relate-t-il. Dans un cas, on m'a demandé de célébrer le mariage..... C'était très agréable.

Bien que Paul Paquet n'ait pas rencontré sa propre partenaire, Laura, au jeu télévisé, il n'a pas été gêné par le fait qu'elle soit une ancienne participante de Jeopardy ! et qu'elle le remplace dans le fauteuil de l'animateur lorsqu'il joue à son jeu d'anniversaire annuel. M. Paquet reconnaît à Laura une grande partie du travail administratif méconnu qui a permis à sa ligue de trivia de survivre pendant toutes ces années.

Il attribue également à Regis Philbin et à l'émission à succès Who Wants To Be A Millionaire du début et du milieu des années 2000 le mérite d'avoir fait passer sa ligue du statut d'activité secondaire amusante à celui d'entreprise à part entière.

Mais il y a un flux et un reflux, explique M. Paquet. Bien sûr, il y a eu une augmentation du nombre d'équipes après le Millionnaire, mais aussi une baisse après la COVID, plusieurs pubs n'ayant jamais rouvert leurs portes.

Et puis, il y a aussi des équipes qui se dissolvent. Cela est généralement dû à l'une des deux causes suivantes : les bébés et les ruptures.

Les bébés et les ruptures. S'il y a un couple et qu'il se sépare, l'équipe se sépare. Et les bébés. Les gens doivent élever leurs bébés, explique-t-il.

Connaître son EGOT

Même s'il fait partie de la génération X, M. Paquet a travaillé dur pour que ses questions soient aussi actuelles et pertinentes que possible. Et c'est une expérience rajeunissante.

Mon objectif en créant ce jeu est qu'il reflète les personnes qui y jouent. Et les joueurs sont nettement plus jeunes que moi. Ils ont tendance à être plus millénariaux, à appartenir à la génération Z , a-t-il déclaré.

J'essaie aussi de refléter leurs différentes origines, leurs genres.... Cela dit, il y a des choses connues sur lesquelles je pose trop de questions , rigole M. Paquet.

Un bon conseil : si vous souhaitez créer une équipe de trivia, connaissez vos comédies musicales et vos EGOT , dit Paquet. Il s'agit des personnes qui ont gagné un Emmy, un Grammy, un Oscar et un Tony (EGOT).

En outre, une bonne connaissance de James Bond et des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO ne fait pas de mal non plus.

Selon M. Paquet, les anecdotes lui ont permis de trouver son ikigai il y a un quart de siècle. Il s'agit d'un mot japonais qui signifie raison d'être , c'est-à-dire que vos compétences et vos passions correspondent à ce dont le monde a besoin et à ce pour quoi vous pouvez être payé.

C'est un véritable exutoire créatif. Il y a des jours où j'ai le vent en poupe, où je fais ça pendant quatre ou cinq heures, où je trouve des idées, des idées, des idées, et c'est très amusant , conclut-t-il.

Avec les informations de CBC News