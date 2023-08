Les annulations à cause du manque de personnel chez BC Ferries ont doublé en un an

Quarante pour cent des traversées de BC Ferries annulées pendant l’exercice financier 2023 l’ont été à cause d’un manque de personnel, selon un rapport publié par l'entreprise lors de son assemblée générale annuelle (AGA).

Cela représente 1163 traversées annulées, soit plus du double du nombre d'annulations pour la même raison au cours de l'exercice 2022.

Le PDG de BC Ferries, Nicolas Jimenez, a déclaré lors de l’ AGA que l’entreprise a transporté plus de personnes au cours de l’exercice 2023 que lors de toute autre année. Malgré un nombre important d'annulations de traversées, il a expliqué que cela ne représentait que 1,6 % des 177 582 trajets de cette année.

Le président provincial de BC Ferry and Marine Workers' Union, Eric McNeely, juge qu’il faut trouver rapidement une solution à ce problème. Nous le ressentons en tant que membres, il y a eu de plus en plus de traversées perturbées par un manque de personnel [...] Je pense que cela est fondamentalement dû au fait que le défi du recrutement et de la rétention des personnes n'a pas été relevé de manière adéquate par [BC Ferries] au cours de ces dernières années.

Nicolas Jimenez a reconnu les moments de défi récents vécus par l’entreprise, tels que de longs temps d'attente et des annulations qui ont frustré des passagers. « Nous chercherons constamment à regagner la confiance de ces clients qui ont dû vivre quelque chose qui était complètement imprévisible et dans certains cas indépendant de notre volonté. »

BC Ferries n’a pas répondu à une demande d’entrevue de CBC .

Le PDG affirme que les défis de personnel en 2022 ont conduit BC Ferries à prendre de nouvelles mesures pour recruter des travailleurs maritimes. Il assure que l’entreprise a amélioré son programme de recommandation d'employés, a investi dans la formation du personnel et a modifié la classification des emplois des travailleurs saisonniers en travailleurs occasionnels.

Selon le site de BC Ferries, ces travailleurs occasionnels doivent être disponibles pour des missions qui sont fréquemment données avec un court préavis , sans garantie d'un nombre minimum d'heures.

Bien que cette classification offre des salaires plus élevés et davantage de droits en vertu de la convention collective, Eric McNeely considère que cette décision n'a pas fait grand-chose pour améliorer la stabilité, et assure que les travailleurs ont du mal à gagner un salaire décent.

Dans un sondage mené cet été par le syndicat, plus de la moitié des membres ont déclaré avoir pris un deuxième emploi. Eric McNeely affirme également que de nombreux travailleurs souffrent d'épuisement professionnel dû aux heures supplémentaires en raison du manque de personnel de remplacement.

Plus tôt cette année, BC Ferries a annoncé un effort de recrutement de personnel sans précédent. Le même mois, un rapport a montré que le roulement du personnel avait augmenté de 52 % au cours des deux dernières années.

« Pour nous, c'est une route »

Bien que les annulations ne représentent qu'une petite partie des traversées, des habitants affirment qu'elles peuvent avoir un impact significatif sur les communautés qui dépendent des traversiers pour accéder aux services essentiels.

Diana Mumford, présidente du conseil consultatif des traversiers de la Southern Sunshine Coast, affirme que des résidents sont fatigués des problèmes récurrents de performance et de capacité qui peuvent les empêcher de prendre des traversiers lorsqu'ils en ont besoin. Pour nous, c'est une route. Ce n'est pas un voyage en vacances [...] C'est une route pour aller à notre rendez-vous chez le médecin, pour voir la famille.

BC Ferries assure qu’elle prendra en considération ces inquiétudes soulevées par des résidents. Au cours des neuf prochains mois, l'entreprise compte élaborer une stratégie à long terme pour surmonter les défis actuels et mieux répondre aux besoins des communautés côtières. Des consultations devraient commencer cet automne.

Eric McNeely pense que cela arrive trop tard pour des changements en place pour l'été prochain, car l'entreprise décide maintenant de son budget et de son financement pour l'année prochaine. Si vous faites votre planification après avoir établi votre budget, vous aurez certaines contraintes qui ne seront peut-être pas faciles à modifier.

Avec les informations d’Emily Fagan