Tempête de grêle à Winnipeg : plus de 200 voitures endommagées chez un concessionnaire

Une tempête de grêle qui a frappé Winnipeg et certaines parties du sud du Manitoba mercredi soir a provoqué d’importants dégâts chez un concessionnaire automobile de la capitale manitobaine, endommageant plus de 200 véhicules.

Des voitures de marque Mercedes, des Rams et des Jeeps figurent parmi les véhicules endommagés chez le concessionnaire Eastern Chrysler, situé sur la rue Main, lorsque la tempête a frappé mercredi, informe le directeur général des ventes, Jesse Shore.

Il y a un large éventail de véhicules touchés, certains sont un peu plus endommagés que d'autres en fonction de l'endroit où ils étaient garés , souligne M. Shore lors d'une entrevue samedi.

Capots et ailes endommagés, puis pare-brise fissurés : les dommages subis par les véhicules varient.

Ouvrir en mode plein écran Selon Jesse Shore, directeur des ventes chez Eastern Chrysler à Winnipeg, l'évaluation est en cours sur l'ampleur des dégâts et le coût des réparations. Photo : Radio-Canada / Walther Bernal

Le concessionnaire attend maintenant une évaluation totale du coût des dégâts par son assureur privé, mentionne M. Shore.

Pour certaines voitures, c’est un débosselage sans peinture qui pourrait coûter 500 dollars. D'autres ont besoin d'un nouveau capot ou quelque chose du genre. Il est donc trop tôt pour avoir une idée précise.

Chose certaine, tous les véhicules peuvent être réparés, selon M. Shore. Des réductions peuvent être proposées aux clients qui souhaitent repartir avec un véhicule avec de légers défauts physiques.

Nous allons organiser une vente pendant le reste du mois, et probablement le mois prochain, le temps que ces véhicules soient réparés. Nos clients pourront donc venir chez nous et bénéficier d'une offre , promet-il.

Mercredi, la tempête, qui a commencé vers 18 h 30 a laissé des grêlons et des arbres tombés dans plusieurs quartiers du nord de Winnipeg, notamment North et East Kildonan, Transcona et Garden City.

Environnement Canada affirme avoir reçu des signalements faisant état de grêlons de la taille d’une balle de golf et d’une pièce de 5 cents à divers endroits du sud du Manitoba, ainsi que de rafales pouvant atteindre 133 km/h dans la région de Dugald.

La Société d'assurance publique du Manitoba (SAPM) a déclaré avoir reçu plus de 1500 demandes d'indemnisation pour des dommages causés par la grêle.

Avec les informations de Cameron MacLean