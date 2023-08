La dépression saisonnière en été, moins connue que celle en hiver

Les changements de saisons s’accompagnent souvent d’un ajustement des routines. Certaines personnes souffrent notamment de troubles affectifs saisonniers, un sous-type de dépression dont le diagnostic et le traitement sont similaires. Si la dépression saisonnière est bien connue en hiver, ses symptômes peuvent aussi survenir en été.

Pendant les mois d'été, la façon dont la lumière tombe, créant des ombres plus longues sur le sol, peut donner à Jeff Sanford, un Calgarien, le sentiment que quelque chose se termine .

La semaine dernière, j'étais en voyage en Colombie-Britannique et j'allais bien, mais à 15 h ou 16 h, on conduisait vers les montagnes et j'ai vraiment remarqué la longueur des ombres des arbres le long de la route [...] Cela m'a littéralement plongé dans un état d'anxiété pendant deux jours, allant presque jusqu'à une crise de panique.

Le Calgarien explique préférer l’automne et l'hiver à cause des niveaux d’ensoleillement plus stables, et le fait qu’il y a moins de culpabilité et de pression sociétale pour être actif. Je ne ressens pas cela pendant ces saisons-là, car s'il fait froid [...] dehors, c'est presque comme si j'avais le droit de ne rien faire, de simplement passer du temps à la maison.

Si Jeff Sanford n'est pas le seul à vivre ce phénomène en été, la dépression saisonnière est néanmoins plus habituelle en hiver, explique Scott Patten, professeur de psychiatrie à l'Université de Calgary. La brève durée de nos journées pendant les mois d'hiver est censée perturber les rythmes circadiens d'une façon qui peut conduire à la dépression.

D’autres facteurs, comme des événements de la vie ou des traumatismes de l’enfance, peuvent également être liés à la dépression, et selon le professeur, la dépression est toujours affectée par le stress. Il ajoute que les causes de la dépression saisonnière en été ont moins fait l’objet de recherches, mais il y a néanmoins des symptômes à surveiller.

Les signes peuvent inclure un mélange de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux, allant de la chaleur et des longues heures d'ensoleillement interrompant les habitudes de sommeil aux problèmes d'image corporelle. La dépression saisonnière se manifeste par un changement d’humeur persistant.

Oui, il est possible de souffrir de dépression saisonnière l’été.ÉMISSION ICI PREMIÈRE.Parasol et gobelets. Oui, il est possible de souffrir de dépression saisonnière l’été ÉMISSION ICI PREMIÈRE Parasol et gobelets Écouter l’audio (Oui, il est possible de souffrir de dépression saisonnière l’été. 11 minutes 54 secondes) Durée de 11 minutes 54 secondes 11:54

Une fois qu'une personne a identifié qu'elle souffre d'un trouble affectif saisonnier, Scott Patten explique que faire face activement à un problème de santé mentale conduit à de meilleurs résultats. Les gens peuvent modifier leur style de vie ou la façon dont ils pensent aux choses qui se passent dans leur vie, ce qui contribue à leur donner du pouvoir.

Les options habituelles contre la dépression en général, y compris la thérapie cognitivo-comportementale ou les médicaments, peuvent aider, explique le professeur. Il ajoute qu’il ne faut pas avoir honte même s’il semble que beaucoup de personnes préfèrent l’été.

Avec les informations de Jo Horwood