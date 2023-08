La pénurie d'enseignants est sur toutes les lèvres au Québec à quelques jours de la rentrée scolaire. Certains parents s'inquiètent des effets – bien réels – de ce manque de personnel qualifié sur la réussite de leurs enfants.

C'est le cas d'Elisabeth Barassin, une mère de trois enfants qui témoigne du parcours scolaire chahuté de sa fille aînée, Charlie. Elle souligne deux problèmes : le manque de qualifications des remplaçants recrutés pour combler les postes restés vacants et les changements fréquents d’enseignants pendant la même année scolaire.

Charlie est entrée en maternelle au début de la pandémie, raconte-t-elle. Après une première année d’école incomplète, avec l’école en ligne et tout , elle a changé plusieurs fois de professeurs lors des années qui ont suivi.

Or, le développement d’une relation avec l’enseignant, dans la continuité, contribue aux apprentissages et au développement social, insiste le psychologue et spécialiste de l’adaptation et de la réussite scolaire Égide Royer. Accumuler un retard lors de ces premières années peut avoir des conséquences négatives à long terme.

Aussi vrai que le soleil se lève à l’est, c’est un facteur extrêmement important pour la réussite scolaire. Vos probabilités d’obtenir un diplôme du secondaire diminuent beaucoup si vous ne savez pas lire après la troisième année.

Et dans la rotation d'adulte à qui on donne la responsabilité d'une classe, il n'y a pas nécessairement que des personnes qualifiées pour ce rôle.

En troisième année, on s’est rendu compte que la remplaçante était cuisiniste , détaille Mme Barassin, qui assure ne pas en vouloir à cette personne venue prêter main forte, qui a fait du mieux qu’elle pouvait .

On leur a demandé d'être résilient pendant la COVID. OK, ils ont été résilients. Là, maintenant, il faut être résilient parce qu'il n'y a pas de profs. OK, mais c'est tout le temps dans la résilience. On ne sait pas comment ça va se passer pour eux.

Les enfants à besoins particuliers encore plus vulnérables

Heureusement, Charlie n'a pas de difficultés à l'école. Même si changer d’enseignants plusieurs fois par année, c'est pas très l'fun , reconnaît la fillette, elle a su s’adapter. Mais sa maman a dû s’investir pour combler certains manques.

À un moment, j’ai écrit à l’école parce que je n’avais plus de devoirs pour Charlie, ça m’inquiétait. Il y a eu tellement de changements de profs et de mauvaise communication que je suis allée moi-même chercher des livres, parce qu’on était rendu là.

Le fils d'Elisabeth Barassin, toutefois, est suivi par une orthophoniste. La rareté de personnel spécialisé inquiète donc la mère, car son garçon va bientôt commencer l'école. Plus les jeunes sont vulnérables, plus la stabilité et l’expertise deviennent importantes , prévient de son côté Égide Royer.

Les directions d’école, estime-t-il, doivent donc distribuer leurs troupes de manière à tenir compte de ces vulnérabilités-là . Pour lui, il faut mettre la priorité sur les maternelles, mais aussi sur les deux premières années du primaire, qui sont cruciales pour l’apprentissage de la lecture.

Les directions devraient aussi veiller tout particulièrement sur les élèves de sixième, car c’est une année de transition , ajoute le spécialiste.

On est pris au piège

Alors que Charlie rentre bientôt en quatrième année du primaire, Mme Barassin ne connaîtra l’identité de la personne qui s’occupera de la classe de sa fille que le jour de la rentrée. C’est une surprise : est-ce que Charlie va avoir une enseignante qualifiée?

Elle s'interroge aussi sur l'annonce récente du ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, qui a évoqué l’idée de mettre un deuxième adulte dans chaque classe, notamment pour les élèves présentant des besoins particuliers.

Il y a tellement d’histoires d’horreur sur des mauvaises enquêtes de sécurité. Et nous les parents, qu’est-ce qu’on fait? J’ai trois enfants, je n’ai pas les moyens de mettre ma fille dans une école privée qui coûte 4000 $ par an. On est pris au piège.

Du côté du cabinet de Bernard Drainville, on reconnaît que la situation est préoccupante. La pénurie de main-d’œuvre, c’est le plus gros dossier auquel nous nous attaquons , assure Florence Plourde, attachée de presse du ministre de l’Éducation.

Plusieurs mesures ont été mises en place ces dernières années pour atténuer la pénurie, selon Mme Plourde : une obtention plus rapide du brevet, des hausses de salaire de 14 % à 18 %, des primes aux retraités pour qu’ils reviennent en classe, un investissement de 90 millions pour des projets locaux, la bonification des contrats d’enseignants à temps partiel, des aides à la classe, etc.

Nous avons été clairs, nous allons retourner toutes les pierres pour trouver d’autres solutions afin de faire face à cette pénurie.

Si on se fie aux années passées, on a de bonne raison de croire que la situation va s’améliorer dans les prochains jours concernant le nombre de postes à combler. D’ailleurs, la situation s’améliore de jour en jour , soutient-elle.

Du côté de la Fédération québécoise des directions d'établissements d'enseignement, on regrette cependant que les idées avancées par divers acteurs de la société civile ne trouvent guère d'écho auprès du gouvernement Legault.

Nicolas Prévost, son président, cite par exemple la proposition faite au gouvernement Legault d'intégrer au réseau de l'éducation des étudiants en enseignement dès la troisième ou la quatrième année de leur baccalauréat.

Une piste qu’Égide Royer juge également prometteuse.

Avec les informations de Gabrielle Proulx