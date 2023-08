Un mois de juillet record dans des cinémas de Québec

Les fervents du grand écran se sont visiblement bousculés au portillon des cinémas de la grande région de Québec cet été. Les films du moment – Barbie, Oppenheimer – et la météo, parfois pluvieuse, ont permis aux cinémas Le Clap d’enregistrer le meilleur mois de juillet depuis l'ouverture du premier établissement en 1985.

C’est un juillet exceptionnel , dit d'emblée le propriétaire des cinémas Le Clap, Robin Plamondon.

Le film de Barbie qui a attiré les foules, ainsi que le long métrage de Christopher Nolan Oppenheimer ont grandement contribué à ces chiffres mais des films québécois ont aussi su tirer leur épingle du jeu d’après M. Plamondon.

Le mois de juillet est toujours un mois très fort, étant donné les vacances estivales et les grosses sorties, mais cette année les films québécois, Le temps d’un été et aussi Les hommes de ma mère, qui ont très bien fonctionné ainsi que Barbie et Oppenheimer.

Pour M. Plamondon, le retour à la normale en termes d’achalandage post-pandémie surpasse ses attentes. Il remarque aussi que de nombreux adolescents se sont déplacés dans ses salles.

Robin Plamondon mentionne également que les salles de cinéma vivent toujours un trimestre à l’avance .

On a une clientèle qui a été exposée aux bandes-annonces, […] c’est la meilleure façon pour nous d’assurer les prochaines semaines ou les prochains mois.

Ouvrir en mode plein écran Le directeur général des cinémas Le Clap, Robin Plamondon. Photo : Radio-Canada / Nicole Germain

Cet été a été un avant-goût des années prépandémiques dans les salles de Sylvain Gilbert, propriétaire des cinémas Lido et des Chutes à Lévis.

Publicité

Est-ce que ça va tenir ? , se demande le propriétaire. Il l'espère grandement.

Sylvain Gilbert pointe une trentaine de films qui ont attiré sans cesse dans les salles tout au long de l'été, surtout des films américains mais aussi certains films québécois comme Cœur de slush et Les hommes de ma mère.

Et ce sont les cinémas de la province qui ont bénéficié de ces films très attendus par le public.

Ouvrir en mode plein écran La comédienne australienne Margot Robbie incarne Barbie dans le film de Greta Gerwig. Photo : Gracieuseté de Warner Bros. Pictures

Le coprésident de l'Association des propriétaires de cinémas du Québec, Éric Bouchard croit aussi que cet été il y avait une variété de films qui pouvaient plaire à un large public.

Publicité

La température a été de notre côté et on aime croire également que des gens sont revenus et ont aimé leur expérience et qu'ils ont redécouvert le cinéma.

Grève à Hollywood, quels impacts ?

Alors que la sortie du très attendu Dune : deuxième partie de Denis Villeneuve est reporté à l’année prochaine en raison de la grève à Hollywood. Robin Plamondon n’est pas forcément inquiet à court terme.

Il y a quand même des films québécois, français, pour l'automne ce n'est pas un enjeu pour nous. Une grève par contre qui perdurerait jusqu'à la fin de cette année aurait des répercussions jusqu'en 2025.

Par ailleurs, dimanche était la Journée nationale du cinéma. Pour l'occasion, tous les films à l'affiche dans les cinémas participants sont présentés pour seulement 4 $ le billet.

Avec des informations de Philippe L'Heureux et Louis-Simon Lapointe