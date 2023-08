Guichet fermé pour Les Cowboys Fringants au Festival de la poutine

Des fans des Cowboys Fringants se sont présentés sur le site pas moins de cinq heures avant le début du spectacle pour obtenir une place aux premières loges. Plusieurs s'attendent à une soirée spéciale, alors que le groupe québécois a annulé leurs dernières performances durant l'été.

Le spectacle des Cowboys Fringants à Drummondville est rempli de nostalgie. Les festivaliers disent ne pas savoir s'il sera possible de revoir le groupe sur scène prochainement.

Le chanteur est malade. On ne sait pas si ce sera leur dernier spectacle, si on va pouvoir les revoir. Je prends ça comme si c'était la dernière fois , lance Mathis Lambert, venu de Warwick.

D’autres se disent honorés de les voir en spectacle samedi soir. En raison de l'état de santé du chanteur Karl Tremblay, le groupe a dû annuler sa présence à Sherbrooke en juillet. C'est un honneur. Ça fait plaisir. Je pense que le monde sera content ce soir. Ça va faire du bien , souligne Bianca.

J'étais censé aller les voir à Québec, mais il pleuvait. Je suis vraiment content d'aller les voir , ajoute Anthony Jalbert.

Dernière soirée du festival

D’autres artistes montent sur scène pour clore le Festival de la poutine. Thierry Larose, Vulgaire Machin et le groupe sherbrookois Valaire performent également samedi soir.

Luis Clavis du groupe Valaire espérait jouer au festival de Drummondville depuis des années. On joue en même temps que les Cowboys et c'est vraiment l'été des Cowboys. On va peut-être leur laisser un peu plus d'espace , fait-il savoir avant de prendre la scène.

Ouvrir en mode plein écran Le groupe Valaire performera pour la première fois au Festival de la poutine de Drummondville. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le festival de la poutine se termine le samedi 26 août, pour une 16e année. Les organisateurs estiment à 30 000 le nombre de festivaliers pour les trois jours.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur