Okanagan : après l’urgence face aux feux de forêt, le temps du rétablissement

Après une semaine de gestion de crise en raison de feux de forêt sans précédent en Colombie-Britannique, l'heure est au rétablissement, déclare le district régional du centre de l'Okanagan.

Il est difficile de penser à tout ce que nous avons traversé en si peu de temps , lâche dans un souffle Loyal Wooldridge, président du district. Lors de notre point de presse, il y a une semaine, nous luttions contre trois brasiers non maîtrisés et nous avions plus de 10 000 propriétés visées par un ordre d’évacuation dans la région.

Une semaine plus tard, une grande partie des évacués a pu rentrer à la maison.

Des structures ont été détruites par les flammes, confirment les services de lutte contre les incendies. (Photo d'archives)

Vendredi, les résidents de plus de 900 propriétés supplémentaires ont pu rentrer chez eux. Samedi, environ 3400 propriétés sont toujours sous le coup d’un ordre d’évacuation et seul le brasier de McDougall Creek reste non maîtrisé. Le secteur de Lake Country a aussi rétrogradé ses ordres d’évacuation en alerte.

Après la levée des restrictions de voyage à West Kelowna vendredi, le maire Gord Milson a indiqué samedi que certains services récréatifs allaient aussi pouvoir reprendre.

Le centre Multi-Sport, le centre aquatique Johnson Bentley Memorial, l’aréna Jim Lind et la place Royal LePage vont pouvoir rouvrir leurs portes à compter de lundi.

Le centre d’accueil des évacués a, lui, été déplacé dans l’école secondaire Mount Boucherie.

L'incendie de McDougall Creek a pris de l'ampleur au cours de la semaine du 14 août. (Photo d'archives)

Un long chemin

Il y a beaucoup d’émotions, la joie de ceux qui rentrent à la maison, la frustration de ceux qui attendent de pouvoir rentrer et la peine de ceux qui ne rentreront simplement pas , témoigne Jason Brolund, chef du service d'incendie de West Kelowna.

Les feux ont détruit 181 propriétés dans la région. Les secteurs les plus durement touchés sont ceux de West Kelowna Estates et de Westside Road.

Samedi, les autorités ont indiqué que l’évaluation des pertes matérielles se poursuivait et que le bilan pourrait s’alourdir.

On sera là au cours des prochaines semaines et des prochains mois pour ceux qui en auront besoin.

Nous en avons aussi discuté hier, et il est clair que nous aurons besoin de l’aide du fédéral pour reconstruire et faire face à de futurs épisodes de ce genre , a signalé le président du district régional, au lendemain de la visite de Justin Trudeau dans la région.

Justin Trudeau en visite en Colombie-Britannique, vendredi.

L’important c’est de continuer de se soutenir, je veux aussi prendre soin de mes équipes après ces jours éprouvants , a mentionné Jason Brolund.

Pour le chef des pompiers, le soutien de la communauté a été comme un carburant pour ses équipes. Il a témoigné de moments touchants, comme lorsque des enfants s'arrêtaient avec des signes d'encouragement ou que des repas étaient préparés pour les pompiers.

Dans la région de Kelowna, des centaines de pompiers ont été mobilisés au cours des derniers jours.

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, quant à lui, déclare que du soutien en matière de santé mentale est disponible pour les personnes touchées par les feux de forêt. Du personnel de soutien psychologique en cas de catastrophe est également déployé dans les centres d'accueil d'urgence de l’Intérieur de la province.