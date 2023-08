Une compétition de motos tout-terrain au cœur de Calgary et des Badlands ce week-end

Le parc municipal Olympic Plaza de Calgary a arboré une toute nouvelle allure ce samedi, dans le cadre d'une compétition de motos tout-terrain. L'événement de sport motorisé Red Bull Outliers se déroule dans la ville samedi pour les éliminatoires et dans la région des Badlands de la vallée de la rivière Red Deer pour la finale dimanche.

Attirant 300 athlètes professionnels et amateurs venus du monde entier, Red Bull Outliers est la 4e escale du championnat du monde FIM de hard enduro, un championnat mondial composé de six compétitions.

L’édition se caractérise notamment par une épreuve d'enduro, une discipline de compétition de motos tout-terrain, au cours de laquelle les participants effectuent le plus grand nombre de tours de piste possible selon un laps de temps déterminé.

Le tout se fait sur une piste fermée comportant une série d'obstacles, tels que des pneus, des rondins de bois, du gravier, du sable et de la boue.

La Montréalaise Cyndi Martin est passionnée par tout ce qui touche à la moto. Observant la compétition depuis la barrière qui sépare la foule des moteurs rugissants, elle souligne que de plus en plus de femmes se lancent dans ce sport haut en adrénaline.

C'est le fun de voir ces filles-là qui encouragent d'autres filles à prendre le guidon , raconte-t-elle. Il y a une ouverture pour les femmes de plus en plus dans l'industrie et les fabricants commencent aussi à comprendre qu'il y a une clientèle avec elles aussi.

Faire la promotion des femmes dans les sports motorisés est en fait ce qui a amené Cyndi Martin aux Red Bull Outliers, puisque c'est la mission principale d'une série télévisée qu'elle anime et qui s'intitule Chicks And Machines. L'objectif de cette dernière est de donner aux femmes une communauté qui s'entraide pour se donner le courage de foncer et de laisser tomber les barrières puis de pratiquer notre passion , ajoute Cyndi Martin.

L'adepte de moto Cyndi Martin anime une émission qui s'intitule Chicks And Machines avec comme mission de promouvoir les femmes dans les sports motorisés.

Lexi Pechout, 26 ans, est l'une des huit femmes passionnées prenant part au grand rendez-vous cette fin de semaine. Cette dernière a d'ailleurs remporté le classement général du Canadian WMX 2022 à Drumheller l'été dernier.

Encourager les gens à faire de la moto, qu'ils soient hommes ou femmes, me tient énormément à cœur , indique celle qui est adepte de ce sport depuis l'âge de deux ans. Si je pouvais inciter plus de femmes à le faire, ce serait pour moi la plus grande victoire du monde.

Lexi Pechout, athlète de moto originaire de Calgary, a remporté le classement général du Canadian WMX 2022 à Drumheller en Alberta l'été dernier.

De plus en plus de femmes ont rejoint les sports motorisés ces dernières années, dit-elle, ajoutant qu'un grand nombre des barrières qui les limitaient auparavant ont été abolies.

Selon Lexi Pechout, l'augmentation du nombre de catégories pour les femmes lors des compétitions, la multiplication des organisations soutenant les athlètes féminines et le renforcement de la communauté sont des éléments qui ont contribué à créer ce mouvement.