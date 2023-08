Une journée pour célébrer l’immigration à Bécancour

L’immigration s’implante de plus en plus au Centre-du-Québec, mais s’installer en région rurale comporte son lot de défis. Pour faciliter l’intégration et favoriser les rencontres, l’organisme Projet d'accueil et d’intégration solidaire (PAIS) a organisé une journée festive de l’immigration à Bécancour. L’autrice Kim Thúy était d’ailleurs l’invitée d’honneur de la journée.

Sur place, plusieurs immigrants s’étant installés à Bécancour ont pu témoigner des difficultés qu’ils ont vécu en s’installant dans la région, mais aussi des bénéfices de s’installer dans un lieu où la communauté est tissée plus serrée.

Marie-Noëlla Milazae est maintenant résidente de Bécancour depuis plus d’un an et elle s’est liée d’amitié avec Murielle Auger par le biais de l’organisme PAIS .

Cette amitié, l’a épaulée dans son intégration à la communauté bécancouroise. Selon elle, cette aide a été plus que nécessaire.

Moi je ne sais pas conduire et lorsque j'ai voulu aller à des endroits, elle m’a aidée à aller à ces endroits.

Selon la directrice générale de PAIS , Céline Auger, le permis de conduire est souvent un enjeu majeur pour l’installation de nouveaux arrivants en campagne. J’ai rencontré plusieurs personnes qui avaient essayé à plusieurs reprises de l’obtenir , affirme-t-elle.

Le permis de conduire est d’autant plus important, puisque les services de transport en commun en milieu rural sont souvent moins développés que dans les centres urbains.

Je fais la navette Trois-Rivières-Bécancour, 1 h 40 minutes de route en autobus parce que je ne suis pas véhiculée.

Le Centre-du-Québec charme malgré tout les immigrants qui recherchent le confort et la sécurité des villages.

Être à la recherche d’une communauté

Malgré certaines difficultés, ce qui intéresse ces personnes, c’est le sentiment de pouvoir entrer plus facilement en contact avec la communauté et d’avoir une meilleure qualité de vie.

[Ce sont] des gens qui vont visiter un village et vont faire "ah ok! c’est comme ça que je veux vivre’’, donc on va attirer des gens qui veulent des jardins, qui veulent être proche des services sans le trafic.

C’est plutôt pour la sécurité que je suis arrivée ici. Pour la découverte, le partage et les échanges , mentionne Marie-Noëlla Milazae.

Et Yolande Assine confirme ce sentiment. Les gens sont accueillants, souriants et solidaires. Je suis dans une région où je ne connais personne, mais quand même j’ai eu affaire à des gens qui m’ont accueillis .

Kim Thúy, qui a elle aussi immigré en région, évoque cette même réalité. En région, c’est qu’il y a une proximité. On n’a pas le choix, on n’est pas assez nombreux pour ne pas se regarder, ne pas se connaître, ne pas échanger, donc il y a presque un échange par osmose juste parce qu’on vit l’un à côté de l’autre, parce qu’on va au même marché .

Les discussions et rencontres étaient favorisées, pendant cette journée qui mettait l’immigration à l’honneur, par de la nourriture issue de plusieurs cultures.

J’aime beaucoup découvrir les nouvelles mentalités, on rencontre toutes sortes de personnes et c’est enrichissant!

Pour Kim Thhúy, la région est synonyme de connexion.

L’échange est encore plus facile, la conversation est encore plus facile parce que l’environnement nous oblige à le faire. Quand on se connait, on n’a pas le choix, on s’aime.

Le groupe de musique trad, Les Frères Lemay et Mamselle Ruiz faisaient également partie de la programmation de la journée, après que Kim Thhúy eut effectué une conférence.

D'après le reportage de Kassandra Lebel