Une centaine de cyclistes ont pris part au premier Roulons Dons samedi afin d’amasser 25 000 dollars pour L'Équipage, le centre de pédiatrie sociale en communauté de la Côte-de-Gaspé.

Avant même que ça débute, pour moi c'était un succès par le nombre de participants , lance la directrice de l’Équipage, Mona Sirois.

En partance de Rivière-au-Renard ou de Gaspé, les participants ont complété les différents parcours à leur rythme pour rejoindre le centre-ville de Gaspé.

C'est une cause noble. C'est une belle cause. On a à cœur nos enfants et je pense que ce n'est pas de trop de faire un don et un petit tour de vélo pour ce bel organisme-là , mentionne Andrée Gagnon, qui prend part à l’événement.

Pour nous, c'est très important que la communauté se rallie à nous pour permettre d'organiser des événements comme celui-là , souligne Mona Sirois.

Ces argents-là vont directement aux enfants de la communauté. Voir comment les gens se mobiliser, c'est très touchant.

Photo : Radio-Canada / Stéphanie Rousseau

Rouler pour la cause

Pour cette première année, les organisateurs ont pu compter sur la participation de l'ultracycliste Henri Do. Ce grand sportif est récemment arrivé troisième au Trans Am Bike Race, une course de plus de 6 000 kilomètres aux États-Unis.

Il connaît aussi bien la Gaspésie, puisqu'il a déjà fait Montréal — Marsoui en 24 heures, ainsi que le tour de la péninsule en été et en hiver.

J'aime beaucoup m'impliquer auprès des enfants. Je m'implique toutes les années pour une cause comme celle-là. Je travaille souvent avec Make-A-Wish , souligne Henri Do.

La Gaspésie c'est un lieu que je connais très bien, que j'adore. C'est une opportunité pour moi de venir ici, d'en profiter et de contribuer à cette cause.

Bonifier les services communautaires

Le centre de pédiatrie l’Équipage reçoit du financement de la Fondation du Dr Julien et du gouvernement, mais le reste provient de la communauté.

Il offre une variété de services avec une approche communautaire, explique le président du conseil d’administration de l’Équipage, Marion Francoeur.

C'est des familles démunies, des problèmes de toxicomanie, des gens qui ont de la misère à encadrer leurs enfants. On offre une gamme d'activités qui répondent à ces besoins-là et qui travaillent sur l'estime de soi des enfants

Avec ce cyclothon, l'organisme fondé en 2019 à Rivière-au-Renard espère mieux se faire connaître et souhaite continuer de se développer.

On offre un avant-midi par semaine de services à Gaspé, mais on aimerait en offrir plus. Le problème, c'est qu'on n’a pas de local. On cherche aussi une travailleuse sociale ou un psychoéducateur membre d'un ordre pour pouvoir développer le secteur de Gaspé , précise Marion Francoeur.

Les organisateurs ont rempli l'objectif d'amasser 25 000 dollars et comptent répéter l'événement l'an prochain.

D’après le reportage de Stéphanie Rousseau