Décès d’Yvon Pedneault : la communauté sportive de la région lui rend hommage

Le décès du commentateur et journaliste sportif Yvon Pedneault a suscité plusieurs réactions de la communauté sportive du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Originaire de Chicoutimi, il a su laisser sa marque au Québec et dans la région. Plusieurs acteurs de la communauté sportive lui ont rendu hommage.

Lui aussi ancien commentateur sportif, Phil Desgagnés a côtoyé Yvon Pedneault alors qu’il jouait pour l’équipe senior des Saguenéens de Chicoutimi.

C'est un vrai, Yvon, c'est le journaliste d'antan chum avec les joueurs. Il avait des contacts. Aujourd'hui, c'est très différent, mais dans ce temps-là, les journalistes voyageaient avec les joueurs dans le même autobus, les mêmes avions, les mêmes trains. Donc il était un peu plus près des joueurs , a affirmé Phil Desgagnés.

Celui qui est actuellement président de Diffusion Saguenay garde de lui de bons souvenirs et souligne qu’il avait une approche unique avec les joueurs.

Yvon était un pince-sans-rire, il taquinait, il faisait des jokes tout le temps, il s'amusait beaucoup. Donc moi je garde un excellent souvenir d'Yvon Pedneault.

Un apport important pour la communauté du hockey

Au sein d’équipes de hockey du Saguenay-Lac-Saint-Jean, certains dirigeants ont aussi rendu hommage à Yvon Pedneault.

Ça a été un choc d'apprendre que M. Pedneault est décédé. On a grandi avec lui, avec le hockey, soit à RDS, puis à TVA Sports. C’est un grand morceau de hockey et du milieu des médias qui est parti. On souhaite nos condoléances à la famille, ainsi qu' à tous les amateurs de sport du Québec , a indiqué Marc-André Gagnon, entraîneur au M15 AAA chez les Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

C’était un monument dans le domaine des médias. C’est un modèle pour les jeunes journalistes ici, qui ont étudié ici à Jonquière. [...] C’est dur d’avoir un impact comme M. Pedneault l’a eu dans sa carrière. Ça va être difficile de le remplacer , a ajouté pour sa part Jean Leclerc, directeur général des Espoirs du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Un monument

Le journaliste sportif et auteur Mikaël Lalancette a côtoyé Yvon Pedneault en dès 2011 à TVA Sports. Collègues de travail jusqu’en 2020, les deux étaient demeurés en contact. M. Pedneault le surnommait affectueusement Chicoutimi .

On a été en contact pas plus tard qu’il y a trois semaines. Yvon, pour moi, c’est comme s'il allait être éternel. Il m’a donné le goût de faire ce métier-là [...]. C'était un monument et pour moi, il allait toujours être là. Il était encore passionné par son métier et après 50 ans dans le métier, c’était pas peu dire , a lancé Mikaël Lalancette.

C’est un monument, oui pour le journalisme, mais aussi pour le hockey. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien qu’il était membre du Temple de la renommée , a commenté pour sa part le journaliste et scénariste Réjean Tremblay.

Ce dernier espère notamment que la Ville de Saguenay attribuera le nom de son ami à un endroit dans la ville qui l'a vu grandir.

Une impressionnante feuille de route

Yvon Pedneault est décédé samedi à l’âge de 77 ans. Il était atteint d’un cancer de la vessie fulgurant, qui lui avait été diagnostiqué il y a un mois.

Il a commencé sa carrière de journaliste au Progrès-Dimanche en 1965, pour ensuite travailler pour Montréal-Matin, La Presse, le Journal de Montréal, RDS, TVA, TQS, Radio-Canada et TVA Sports au fil du temps.

Analyste des matchs de la Ligue nationale de hockey pendant plusieurs années, il a assuré la couverture de plusieurs Jeux olympiques pendant sa carrière.

Il a été intronisé au Temple de la renommée du hockey en 1998.