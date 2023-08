Du 25 au 27 août, 100 cyclistes parcourent la route 138 sur plus de 300 kilomètres, de Sacré-Coeur à Baie-Trinité, pour l'événement Randonnée Vélo Santé. L'objectif : amasser des fonds pour la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan.

Je dirais que c’est une belle fierté de voir que les gens sont toujours enthousiastes et qu’on a une belle relève. On a beaucoup de jeunes, beaucoup de nouveaux cette année. Parce que c’est un défi aussi dans une randonnée comme ça, après 19 ans c’est d’assurer la pérennité de l’événement, dit Nathalie Castilloux, membre fondatrice de Randonnée Vélo Santé.

Les 100 participants parcourent la route 138 de Sacré-Cœur à Baie-Trinité du 25 au 27 août.

Pour sa 19e année, Randonnée Vélo Santé atteint un nombre record de cyclistes, avec 100 participants

Un plus grand nombre de participants se traduit par une augmentation des fonds amassés, se réjouit la Fondation de la santé et des services sociaux de la Manicouagan, qui planifie acheter de nouveaux équipements en orthopédie.

Avec le vieillissement de la population, ils font beaucoup de remplacement de hanches et de genoux. Donc on va en avoir besoin de plus en plus dans les prochaines années. Ça va être fort utile pour notre équipe orthopédique , croit Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord et coprésident de l’événement.

Le directeur du marketing chez Tourisme Côte-Nord, Dave Prévéreault (à gauche) et le directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord, Jean-Philippe Comtois (à droite) ont été nommés présidents de l'événement.

On se mobilise pour le développement , renchérit Dave Prévéreault, directeur du marketing chez Tourisme Côte-Nord et coprésident de l’événement. Pour offrir des soins spécialisés à notre population, pour ne pas qu’elle soit obligée de se rendre à l’extérieur pour se faire traiter.

Les dons permettront aussi l’achat de matériel sportif pour les jeunes du centre de réadaptation de Baie-Comeau.

On veut que les jeunes bougent. Donc on va leur acheter des vélos, des équipements, des modules de jeux. Tout ce que ça prend pour sortir, jouer dehors et prendre goût aux activités sportives , s’exclame Jean-Philippe Comtois, directeur des ressources financières au CISSS de la Côte-Nord.

Les résidents de la Manicouagan et de la Haute-Côte-Nord étaient invités à encourager les cyclistes lors de leur arrivée au point de ravitaillement à Ragueneau, samedi.

Depuis sa création en 2004, l’événement souhaite développer le réseau de la santé, mais aussi le réseau cyclable sur la Côte-Nord, et ce, en démocratisant le sport.

Les organisateurs ont bon espoir de dépasser la somme récoltée l’an dernier, soit 106 000 $.

Avec les informations de Camille Lacroix-Villeneuve