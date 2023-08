Le métier de cordiste de plus en plus en demande : incursion chez Horizon Vertical

L'entreprise spécialisée en travaux en lieux difficiles, Horizon Vertical, a organisé une journée de portes ouvertes samedi dans ses installations de Saguenay. L'objectif de cette activité était de faire découvrir le métier de cordiste à travers différentes simulations de sauvetage. Une profession dont la main-d'œuvre est en forte demande puisque les cordistes interviennent dans diverses circonstances.

Suspendus dans les airs, accrochés à un pont, à des parois ou encore dans les profondeurs d'une mine, les cordistes exercent leur travail dans des conditions pour le moins atypiques et palpitantes. C’est notamment dans quoi se spécialise l'entreprise saguenéenne Horizon Vertical, qui offre non seulement plusieurs services, mais aussi de la formation.

Donner de la formation, rencontrer des gens, c'est surtout ce que j'aime faire. J'aime aussi le côté manuel du travail et de monter en hauteur avec la gang et avoir du plaisir en travaillant , a indiqué Loïc Caron, formateur et travailleur-contremaître, Horizon Vertical.

Ouvrir en mode plein écran Horizon Vertical a organisé une journée portes ouvertes. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Un métier peu connu

Le métier de cordiste est assez méconnu et c'est pour cette raison que l'entreprise a organisé samedi une journée portes ouvertes. Les curieux ont pu assister à quatre simulations de sauvetage dans des endroits difficiles d'accès, comme en hauteur ou dans un milieu clos.

La plupart de nos travaux comprennent la partie de sauvetage. Même si on exécute, il faut sortir. On veut travailler, mais aussi rentrer à la maison en sécurité. Souvent, même les entreprises nous demandent d'avoir ces équipes-là lors de nos travaux. On le fait aussi pour d'autres entrepreneurs , a ajouté Joël Tremblay, président et fondateur, Horizon Vertical.

Il arrive même que des équipes interviennent à la suite de catastrophes naturelles. Cet été, ils ont appuyé la Société de protection des forêts contre le feu (SOPFEU) dans le combat des feux de forêt sur la Côte-Nord.

D'assurer la sécurité des travailleurs [pompiers] qui sont des fois peut-être moins à l'aise et qui ne veulent peut-être pas prendre de risques. Alors nous, on est plus là pour la sécurité. C'est de beaux projets même si on n’en fait pas souvent parce que c'est très diversifié et ça nous permet d'aller chercher quelque chose qu'on n’a pas tous les jours , a mentionné Joël Tremblay.

Ouvrir en mode plein écran Le métier de cordiste est en forte demande. Photo : Radio-Canada / Béatrice Rooney

Parcours diversifiés

Différents parcours peuvent mener à la profession de cordiste. Par exemple, certains ont, à la base, des formations en soudure ou en peinture. Loïc Caron, lui, était laveur de vitres avant de se réorienter dans cette voie il y a cinq ans. Depuis, il a vécu de nombreuses expériences, et certaines ont été particulièrement marquantes.

On accède à des endroits incroyables, on a accès aux coulisses. Les ouvrages hydroélectriques sont les endroits que je préfère. L'ingénierie humaine me fascine , a admis Loïc Caron.

Ces professionnels sont de plus en plus sollicités pour réaliser différentes tâches ou des opérations de sauvetage. Avec cette journée portes ouvertes, Horizon Vertical espère donc recruter de la relève, pour bonifier son équipe qui compte actuellement une quarantaine de cordistes.