La mode éphémère envahit le monde du cosplay, selon des adeptes

Le cycle de production et de consommation rapide imposé par la mode éphémère prend de plus en plus de place dans le monde de la costumade (cosplay).

De nombreux amateurs qui confectionnent eux-mêmes leurs costumes s’opposent à cette tendance qui, selon eux, a un impact négatif tant sur la créativité que sur l’environnement.

Amy Zandstra, qui assiste au Fan Expo pour la deuxième fois, explique que la mode jetable va à l’encontre de la tradition de créer ses propres costumes.

Selon elle, cette exposition, qui est l’un des plus grands événements pour les amateurs de bandes dessinées et de science-fiction en Amérique du Nord, s'adresse d'abord à des personnes créatives et passionnées.

Ouvrir en mode plein écran L'achat de produits de mode rapide devient un phénomène de plus en plus répandu dans le mode de la costumade. Photo : Radio-Canada / Rob Krbavac

Je comprends que certaines personnes n’aient pas les moyens de confectionner leurs propres costumes, et qu'ils n'ont parfois pas le temps, explique-t-elle. J’apprécie le fait que ces options soient disponibles, mais la tradition était que les amateurs de séries et des bandes dessinées prennent le temps de préparer leurs propres costumes.

Publicité

Les produits de la mode rapide, souvent promus sur les réseaux sociaux, attirent des consommateurs qui cherchent à obtenir des vêtements rapidement et à peu de frais.

La promotion de ces produits sur les réseaux sociaux rend la démarche pour acquérir, et se défaire d'un costume, plus facile.

Selon les participants du Fan expo, ce processus peut pourtant nuire à l’esprit communautaire de l’événement et de la costumade en général.

On voit beaucoup d’élitisme dans l’industrie aujourd'hui. On se concentre sur le costume parfait au lieu d’apprécier la créativité , soutient Russell Vondotte.

Une tendance destructive pour l'environnement, selon plusieurs

Il y a énormément de produits qui sont achetés en ligne, et c’est dangereux pour notre monde. Les personnes qui les conçoivent dans les usines sont sous-payées , souligne Oksana Kobyleckyj, une participante au Fan Expo. Elle préconise une approche plus écologique à la costumade.

Je connais des gens qui achètent leurs costumes aux friperies ou qui se servent des vêtements dans leurs garde-robes. D’autres créent des costumes à l’aide de sacs de plastique ou de carton.

Ouvrir en mode plein écran Les adeptes de bande dessinées qui assistent au Fan Expo confectionnent leurs costumes pendant plusieurs semaines. Photo : Radio-Canada / Rob Krbavac

Selon une étude menée par l’Université Waterloo et le collège Seneca, près de 500 million de kilogrammes de produits textiles vont au dépotoir chaque année. Cette étude souligne également que le taux d’achat de vêtements de mode a atteint un niveau incomparable .

Avec les informations de Sarah Tomlinson