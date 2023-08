Le manque de financement à long terme et la pénurie de main-d'œuvre sont autant de défis pour répondre aux importants besoins en santé mentale au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie, témoigne le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du Bas-Saint-Laurent lors d'une journée d'activités pour collecter des fonds.

Des milliers d’enfants ont participé, samedi, aux activités prévues au parc Beauséjour par le Centre de prévention du suicide et d’intervention de crise du BSL (CPSICBSL), comme les jeux gonflables. Avec cette activité, l’organisme communautaire estime collectera 30 000 $ supplémentaires pour le maintien de ses services.

Pour les organismes communautaires, ce n'est pas toujours évident pour le financement , observe Isabelle Albert, nouvelle directrice générale du CPSICBSL. Ça nous permet de développer des services, de donner plus de formation sur le terrain, d’avoir plus de possibilités pour héberger les gens.

Jusqu’à maintenant, ce ne sont pas des sommes récurrentes, elles arrivent de façon périodique , poursuit la directrice générale, en expliquant que la plupart des fonds de roulement sont fournis par le CISSS du Bas-Saint-Laurent. Des activités comme celle de samedi permettent de renflouer un peu les coffres et de faire face à d’importants besoins, selon la DG.

Le CPSICBSL offre du soutien téléphonique d’urgence 24 h sur 24, 7 jours sur 7 et gère un petit centre ayant une capacité de 9 lits, qui pourrait toutefois être agrandi pour répondre aux besoins selon la directrice générale. L’organisme couvre le territoire du Bas-Saint-Laurent, ainsi que celui de la Gaspésie.

Malheureusement, on doit refuser des gens, il y a encore un besoin plus important que ça.

La pénurie de personnel constitue un autre défi pour le Centre de prévention et d'intervention de crise.

Le recrutement est difficile. Présentement, on roule autour d’une quinzaine d’intervenants, idéalement on devrait avoir une vingtaine d’intervenants , estime Sabrina Chamberland-Mercier, coordonnatrice des services externes et du partenariat au CPSICBSL.

Par jour, il y a 3 personnes qui s’enlèvent la vie au Québec.

C’est très important des journées comme celles-ci pour la communauté , poursuit Mme Chamberland-Mercier. On essaie d’aller chercher particulièrement les hommes qui n’ont pas tendance à aller chercher de l’aide. Mais aussi les jeunes adolescents. De plus en plus, on voit qu’il y a une détresse chez ces personnes-là, il y a beaucoup d’hospitalisations.

La Journée mondiale de prévention du suicide se tiendra le 10 septembre prochain.

Besoin d’aide? Si vous pensez au suicide ou vous vous inquiétez pour un proche, des intervenants sont disponibles partout au Québec, 24/7, au 1 866 APPELLE ou au 866 277-3553.

