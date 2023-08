Baisse notable des ventes dans des commerces de Québec : la pluie en cause, mais pas que

La période estivale tire tranquillement à sa fin. Au centre-ville de Québec, c'est habituellement pendant ces mois d'été que les commerçants peuvent renflouer leurs coffres, si on omet le hiatus de la pandémie qui fût bon pour certains, mais fort mauvais pour d'autres. L'été 2023 aura été difficile pour les affaires jusqu'à maintenant, malgré la présence de nombreux visiteurs dans les rues de la capitale. Ce serait le moment, selon des commerçants, de changer de stratégie pour éviter d'autres diminutions d'achalandage.

On se bute à un retour à la normale , lance la copropriétaire d'une boutique de la rue Saint-Vallier Ouest à Québec, pour exprimer une certaine confusion à la lecture des données de son commerce pour l'été.

Mélanie Roy, boutique Zozo et Arty (sur Saint-Vallier Ouest)

Au milieu de sa boutique Zozo et Arty, Mélanie Roy raconte vivre un été choquant , pendant lequel il a fallu s'adapter aux nouvelles façons de consommer des clients pour maintenir un chiffre d'affaires relativement satisfaisant. Choquant parce que, après les années fastes de pandémie, très bonnes pour le petit commerce, les ventes de 2023 ne sont pas à la hauteur de ses attentes.

La faute de la météo ? Pas seulement

Les nombreuses journées pluvieuses reviennent souvent comme explication possible de la baisse d'achalandage lorsque l'on pose la question à des commerçants. Ce petit coup de sonde, qui n'a rien d'une méthodologique scientifique, permet tout de même d'avoir une idée générale de la diminution du chiffre d'affaires qui serait de l'ordre de 25 à 30 % pour certains, selon le directeur général de la Société de développement commercial (SDC) Maguire, Bruno Savail.

M. Salvail n'y croit pas trop, à l'argument météo. On peut mettre ça sur le dos de la température, mais je pense que ce serait un peu de se mettre la tête dans le sable que de rejeter tout ça sur les phénomènes atmosphériques. Je pense qu'on est rendu, à Québec, où on doit revoir notre stratégie de développement touristique, revoir notre stratégie de développement commercial et arrimer les deux pour profiter de la manne touristique qui vient pendant l'été.

Bruno Salvail, directeur général, SDC Maguire

L'avenue Maguire est généralement fréquentée par une clientèle locale. Après avoir vu la manne de touristes que les Mosaïcultures ont apportée dans le quartier en 2022, Bruno Salvail estime que c'est justement sur la promotion des quartiers moins connus de la ville qu'il faut miser. Je ne suis pas en train de dire que l'achalandage touristique baisse, mais peut-être qu'on devrait le transformer pour s'assurer qu'il ne diminue pas davantage.

Il déplore le fait que les commerçants de Sillery aient eu à payer pour promouvoir leur quartier et se faire connaître ailleurs qu'à Québec. Une campagne de publicité à la télé a porté quelques fruits pour attirer des visiteurs de Montréal. À son avis, ça crée une compétition inutile entre ceux qui s'occupent de la promotion des grands attraits touristiques de la capitale et les secteurs un peu moins connus. On se cannibalise. Je trouve que c'est de l'argent qui est mal dépensé.

Les rues piétonnes, l'idée à développer

Fermer la rue à la circulation pour permettre aux piétons d'y circuler librement est une bonne idée, mais il faut aller plus loin pour que les commerces en tirent profit. Le DG de la SDC du Faubourg Saint-Jean-Baptiste, François Blay Martel, explique que toutes les SDC ont demandé à la Ville de Québec d'avoir des fonds spéciaux destinés à la piétonnisation .

François Blay Martel, directeur général, SDC Faubourg Saint-Jean

L'argent servirait au mobilier urbain, mais aussi, à animer ces rues, dit M. Blay Martel. Sur la section de la rue Saint-Jean qui se trouve hors des murs du Vieux-Québec, dans le faubourg, les touristes ont été plus présents pendant l'été d'après les informations qu'a pu avoir la SDC de la part de ses membres. Il reste qu'ils doivent avoir une raison pour traverser à l'ouest de l'avenue Honoré-Mercier. Il ne suffit pas de célébrer la rue piétonne juste en fermant la rue, lance-t-il, il faut également l'animer. [...] Évidemment, ça a des coûts.

Du côté de la Ville de Québec, on soutient qu'un bilan viendra en temps et lieu, puisque la saison estivale et les activités des SDC ne sont pas encore terminées.

