Le rejet des eaux usées de Fukushima suscite les inquiétudes des pêcheurs

Les groupes de pêcheurs japonais craignent que le renvoi des eaux usées et traitées de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi dans le Pacifique, douze ans après une catastrophe nucléaire provoquée par un tremblement de terre et un tsunami, ne nuise davantage à la réputation des produits de la mer de la région.

Déjà, les prix aux enchères du poisson dans un port au sud de la centrale ont été influencés vendredi, dans un contexte d'incertitude quant à la réaction des consommateurs de fruits de mer.

Hideaki Igari, un intermédiaire du port de pêche de Numanouchi, a déclaré que le prix du plus gros flet, le poisson emblématique de Fukushima, était inférieur de plus de 10 % lors de sa vente aux enchères de vendredi matin, la première depuis le début de la libération de l'eau, qui a débuté la veille.

Je soupçonne que ce résultat est dû au début du rejet des eaux traitées de Fukushima Daiichi et à la crainte de son impact , a-t-il déclaré.

Un bateau recueillant de l'eau de mer pour surveiller les matières radioactives dans la mer près de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi. Photo : Reuters / KYODO

Les prix du poisson dépendent largement de l'opinion des grossistes et des consommateurs de la région de Tokyo, où est destinée une grande partie des captures de Fukushima.

La libération de l'eau a été fortement contestée par les groupes de pêcheurs et critiquée par les pays voisins. En réponse, la Chine a immédiatement interdit les importations de fruits de mer en provenance du Japon.

Tetsu Nozaki, chef des coopératives de pêche de la préfecture de Fukushima, a déclaré jeudi dans un communiqué que les inquiétudes de la communauté des pêcheurs persisteraient aussi longtemps que l'eau serait libérée.

Notre seul souhait est de continuer à pêcher pendant des générations dans notre ville natale, comme nous le faisions avant l'accident , a-t-il dit.

L'industrie soutenue

Le gouvernement japonais et l'exploitant de la centrale, Tokyo Electric Power Company Holdings (TEPCO), affirment que l'eau doit être évacuée pour permettre le déclassement de l'installation et éviter les fuites accidentelles d'eau insuffisamment traitée. Une grande partie de l'eau contenue dans les réservoirs contient encore des matières radioactives dépassant les niveaux de rejet.

TEPCO affirme que la libération prendra 30 ans, soit jusqu'à la fin du déclassement de la centrale. Les gens craignent que cela signifie un avenir difficile pour les jeunes de la ville de pêcheurs, où de nombreuses entreprises sont gérées par des familles.

Les autorités affirment que les eaux usées après traitement et dilution sont plus sûres que ne l'exigent les normes internationales et que leur impact environnemental sera négligeable. Vendredi, les premiers échantillons d'eau de mer collectés après le rejet étaient nettement inférieurs aux niveaux légaux de rejet, a indiqué la compagnie d'électricité.

Le gouvernement a alloué 80 milliards de yens (550 millions $) pour soutenir la pêche et la transformation des fruits de mer, et pour lutter contre les atteintes potentielles à la réputation en parrainant des campagnes visant à promouvoir le flet et les fruits de mer transformés de Fukushima.

Les poissons testés

Katsumasa Okawa, un poissonnier et restaurateur de la région, a remarqué que les clients étaient rares après que l'usine eut commencé à rejeter les eaux.

Il attendait avec impatience l'évacuation des eaux usées, car il s'agit d'un grand pas en avant vers le déclassement de la centrale nucléaire.

Ai Kimura, la directrice du laboratoire Mother's Radiation Lab Fukushima à Iwaki, un centre de test citoyen connu sous le nom de Tarachine, a déclaré que les tests du laboratoire ont montré que le poisson de Fukushima était sans danger au cours des dernières années et qu'elle mangeait volontiers du poisson local.

Il est très difficile de faire en sorte que tout le monde se sente en sécurité. C'est pourquoi nous effectuons des tests afin de pouvoir visualiser les données sur les aliments provenant de différents endroits et aider les gens à avoir plus d'options pour prendre une décision , a-t-elle expliqué.

Aeon, une grande chaîne de supermarchés qui teste les niveaux de césium et d'iode dans le poisson, a annoncé son intention de tester également le tritium, un radionucléide inséparable de l'eau.