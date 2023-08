La première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a rencontré le premier ministre Justin Trudeau. Il a été question de la générosité des Albertains et de la proactivité d'Ottawa face à cette catastrophe naturelle qui a entraîné l'évacuation massive de résidents.

La rencontre a eu lieu à Edmonton lors du passage de M. Trudeau dans l'ouest du pays pour constater les dégâts causés par les feux de forêt. Mme Cochrane, elle-même réfugiée des feux, a écorché Ottawa vendredi au sujet du manque d'infrastructures dans son territoire, résultat d'un sous-financement chronique qui fragilise les communautés, a-t-elle évoqué.

Ce tête-à-tête a fait diminuer les tensions et a permis d'insister sur les bons coups des évacuations, notamment concernant la générosité et la solidarité des Albertains et autres Canadiens envers les personnes évacuées des Territoires du Nord-Ouest.

En politique, on entend souvent parler des mauvaises nouvelles et des problèmes, mais pour m’être déplacée ici en tant que réfugiée, j'ai vu la générosité des Canadiens et j’ai retrouvé une partie de ma confiance dans la société , a-t-elle affirmé, soulignant que plusieurs Albertains sont venus à la rencontre des évacués pour leur offrir de l'aide et des vivres.

Elle souligne aussi le rôle qu'ont joué le gouvernement fédéral et les Forces armées canadiennes (FAC) dans l'évacuation des Ténois et les remercie pour la réponse rapide.

Reconnaissance de Trudeau

De son côté, Justin Trudeau a aussi profité de l'occasion pour complimenter les Albertains et les résidents des provinces des Prairies qui ont accueilli des évacués avec générosité. Il a aussi fait l'éloge de Mme Cochrane pour son leadership durant cette période de crise qui secoue les Territoires du Nord-Ouest.

Vous avez été une des dernières personnes à quitter Yellowknife et vous avez aidé les citoyens jusqu'à la toute fin. Ce que vous faites maintenant pour constamment aider les gens est une preuve de la leader que vous êtes.

Il s'est montré rassurant, rappelant que le gouvernement fédéral et les FAC continueront d'aider la population ténoise durant les feux de forêt qui font rage actuellement.

Du même souffle, il ajoute qu'Ottawa doit miser sur la résilience des infrastructures face aux changements climatiques et des catastrophes du genre qui affecteront de plus en plus les Territoires du Nord-Ouest dans l'avenir, comme à Hay River, où le feu a endommagé des infrastructures tout en épargnant la ville.

En raison d’une rupture des services de télécommunication dans la région, la petite communauté autochtone de Kakisa a pour sa part été avertie par courrier de l’ordre d’évacuation par le gouvernement territorial, ce qui souligne encore une fois le déficit qu'accuse le territoire en matière d'infrastructure. Les résidents ont été informés par différents médias, plusieurs heures après l'entrée en vigueur de l'ordre d'évacuation.