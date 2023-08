Le légendaire animateur de The Price Is Right, Bob Barker, est décédé

Bob Barker, animateur de la célèbre émission de télévision américaine The Price Is Right, est décédé samedi matin à l’âge de 99 ans à son domicile de Los Angeles, selon un de ses publicistes.

Il a été à la barre de ce jeu télévisé, où les participants doivent deviner le prix d'items variés, pendant 35 ans, sur les ondes de la chaîne américaine CBS, soit de 1972 à 2007.

Bob Barker a gagné 19 prix Emmy ainsi qu'un prix hommage pour l'ensemble de sa carrière.

Selon lui, il doit le succès de son émission à ses participants qui n'étaient jamais présélectionnés. Les téléspectateurs aiment voir les gens tels qu'ils sont vraiment , avait-il dit lors d'une entrevue avec Archive of American Television en 2000.

Je veux que les participants se sentent comme s'ils étaient dans mon salon , avait-il également dit dans une entrevue en 1996. Peut-être que mon respect à leur égard transperce l'écran et touche les téléspectateurs et c'est peut-être une des raisons de la durée de ma carrière.

Avant The Price Is Right, Bob Barker a animé un autre jeu télévisé de 1956 à 1975, Truth or Consequences, où les participants devaient effectuer des cascades farfelues s'ils n'arrivaient pas à répondre à des énigmes presque impossibles à résoudre.

Au moment de prendre sa retraite, en 2007, il a remercié les Américains de l'avoir invité dans leur salon pendant 50 ans. Durant ces années, Bob Barker a enregistré plus de 5000 émissions de télévision.

Un grand défenseur des droits des animaux

Outre sa carrière d'animateur, Barker était un grand amoureux des animaux, pour lesquels il s'est battu toute sa vie. Il a notamment financé de nombreux programmes luttant contre la cruauté envers les animaux et pour limiter la surpopulation des animaux domestiques.

Il terminait chaque émission de The Price Is Right en disant ceci : N'oubliez pas de faire stériliser vos animaux domestiques.

Il a également quitté l'animation des concours Miss Amérique et Miss Univers après 20 ans pour protester contre les manteaux de fourrure que portaient les participantes.

C'est d'ailleurs ainsi qu'il a dit souhaiter qu'on se souvienne de lui lors de la même entrevue en 2000.

Avec des informations de CNN et Associated Press