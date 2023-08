Rhyah Stewart a brisé la glace pour les jeunes hockeyeuses de l’Atlantique. Elle a écrit l’histoire en devenant la première jeune femme de la région à évoluer dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec (LHJMQ), vendredi soir.

La jeune gardienne de but âgée de seulement 16 ans a démontré un calme désarmant en bloquant les 24 tirs dirigés contre elle en 30 minutes de jeu.

Malgré un revers des Eagles du Cap-Breton 5 à 3 sur les Wildcats de Moncton, au Centre 200 à Sydney, l'expérience a été mémorable pour la jeune femme.

Je pense que le public a été impressionnant. Ces gens étaient tous là pour me soutenir et encourager l'équipe. C'était incroyable.

Rhyah Stewart a été bombardé de 16 tirs en première période et de huit autres en deuxième avant de céder le filet à Thomas Lavoie.

Ouvrir en mode plein écran La gardienne des Eagles du Cap-Breton, Rhyah Stewart, a pris quelques instants pour se faire photographier avec quelques jeunes partisanes. Photo : Radio-Canada / Kheira Morellon

Dans l'histoire de la LHJMQ , seules trois femmes ont évolué comme gardiennes dans un match de saison régulière : Manon Rhéaume en 1991-1992 pour les Draveurs de Trois-Rivières, Charline Labonté pour le Titan d’Acadie-Bathurst lors des saisons 1999-2000 et 2000-2001 et Ève Gascon pour les Olympiques de Gatineau en 2021-2022.

L'an dernier, la joueuse originaire d’Antigonish évoluait pour les Islanders du Cap-Breton Ouest de la Ligue de hockey majeur M18.

Rhyah Stewart s'est déjà engagé à joindre les Badgers de l'Université du Wisconsin dans la NCAA pour la saison 2023-2024.

Une fierté pour ses coéquipiers, les partisans et son entraîneur-chef

Ses coéquipiers des Eagles étaient également fiers de l’avoir à leurs côtés.

Je pense que c'était une bonne motivation pour les gars de bloquer les tirs, de tout faire pour qu’elle ait une bonne partie , a remarqué le gardien Thomas Lavoie, qui a pris la relève pour le reste de la rencontre.

Ouvrir en mode plein écran La gardienne des Eagles du Cap-Breton, Rhyah Stewart, a joué la première partie du match de vendredi contre les Wildcats de Moncton. Photo : Radio-Canada

Les partisans de l’équipe étaient également présents. Ils ont applaudi à chaque arrêt de Rhyah.

Elle a très bien contrôlé les retours , a noté Greg O’Neil. Elle s'est bien positionnée et ne s'est pas laissée perturber par l'aspect physique devant le filet. Je lui donne 10 sur 10. J'ai trouvé qu'elle était géniale.

Ouvrir en mode plein écran Louis Robitaille, entraîneur-chef des Eagles du Cap-Breton, a salué la performance de sa gardienne Rhyah Stewart, vendredi. Photo : Radio-Canada

Pour l'entraîneur-chef des Eagles, Louis Robitaille, Rhyah Stewart a prouvé l’importance d’inclure aussi les joueuses dans la LHJMQ .

Elle a démontré que peu importe qui tu es, homme ou femme - et on parle beaucoup d’inclusion dans le Ligue de hockey junior majeur du Québec - on veut voir de bons joueurs de hockey. Ce soir, d’avoir vu une jeune femme comme elle faire 24 arrêts, ça démontre pourquoi elle était ici , a-t-il continué.

Car cette fierté, l'entraîneur l'a déjà ressentie en voyant une autre joueuse faire ses preuves.

Je l'ai vécue il y a deux ans avec Eve Gascon à Gatineau. Je pense que les joueurs se rallient derrière cette cause. Ils savent que c’est quelque chose d’unique. Ce n’est pas tous les jours qu’on voit une jeune gardienne de but faire face à la musique dans des ligues d’hommes comme la Ligue de hockey junior majeur du Québec. Il y en a eu très peu ces dernières années, mais on va en voir beaucoup plus , prédit-il.

D’après un reportage de Kheira Morellon