Ces dernières années, les tâches des pompiers d’Ottawa ne se limitent plus à éteindre des feux ou à intervenir lors des accidents de la route. Ils doivent aussi agir comme premiers répondants en administrant de la naloxone, un antidote aux opioïdes. Alors même que la crise des surdoses atteint des niveaux sans précédent dans la capitale nationale.

Rien qu’entre janvier et juin 2023, les pompiers d’Ottawa ont dû administrer près de 80 doses de la naloxone, ce qui fait beaucoup, reconnaît Nicolas DeFazio, agent de relations médias du Service des incendies d'Ottawa (SIO).

Dans les dernières années, il y a beaucoup [d’appels pour les opioïdes], spécialement dans le centre-ville, à Ottawa , explique-t-il.

Nicolas DeFazio, agent de relations médias du Service des incendies d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Martin Blais

Un travail d’équipe

Compte tenu de la crise des opioïdes qui ne cesse de gagner du terrain à Ottawa, les pompiers ont été formés à administrer le produit afin d’aider le Service paramédic d’Ottawa (SPO).

Un partenariat qui réjouit énormément Marc-Antoine Deschamps, surintendant au département des relations publiques du SPO .

C’est également le fait qu’une fois que les pompiers sont sur place, ils peuvent débuter les manœuvres autres que la naloxone. Ça peut être la RCR (réanimation cardiorespiratoire), la ventilation et la défibrillation en cas de besoin, parce que la naloxone perd quasiment toute son efficacité si le cœur arrête de battre. Et c’est là que la RCR , la ventilation et la défibrillation en plus de la naloxone aident à sauver des vies , lance-t-il.

Marc-Antoine Deschamps, surintendant au département des relations publiques du Service paramédic d'Ottawa Photo : Radio-Canada / Martin Blais

Entre le 1er janvier et le 31 juillet 2023, les agents de la SPO ont administré la naloxone à 314 personnes. Or, pour l’ensemble de l’année 2022, les agents avaient donné de la naloxone à 330 patients.

M. Deschamps s’attend par conséquent à des chiffres records d’ici la fin de l’année.

Cette année, les paramédics ont répondu à plus de 1100 surdoses d’opioïdes seulement, donc on n’inclut pas les autres types de surdoses auxquelles on va répondre. Donc c’est certain qu’il y a une augmentation , continue M. Deschamps.

Plus de soutien réclamé

L’agent de relations publiques pour les ambulanciers d'Ottawa ajoute que les surdoses n’arrivent pas uniquement dans le marché By.

On retrouve ça maintenant un peu partout dans la ville et on ne parle pas seulement de drogues qui sont contaminées, mais également des médicaments d’ordonnances contrefaits, achetés sur le marché noir qui contiennent du fentanyl , ajoute M. Deschamps.

Par conséquent, ça prend beaucoup de ressources , renchérit M. DeFazio.

On [les pompiers] doit a aussi attendre pour d’autres appels [les feux par exemple]. Alors quand les appels médicaux sont élevés, ça prend beaucoup de temps , fait-il valoir.

Un kit de la naloxone qu'on peut retrouver à la pharmacie. Photo : Radio-Canada / Martin Blais

D’ailleurs, pour limiter les interventions sur le terrain, le SPO a commencé à distribuer des kits de naloxone aux personnes qui pourraient fortement en avoir besoin.

Un exemple, j’ai répondu à une surdose un dimanche soir, la personne qui était témoin a administré de la naloxone. Par contre, elle n’avait pas de pharmacie proche pour aller s’en procurer une nouvelle trousse. Donc je lui en ai donné une directement pour que si jamais une autre surdose arrive, il y ait déjà encore une naloxone à donner à la personne ,raconte M. Deschamps.

Radio-Canada a sollicité le maire d’Ottawa, Mark Sutcliffe, pour une entrevue. Mais, ce dernier n’était pas disponible.

Avec les informations d'Olivier Daoust