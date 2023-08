Des festivités pour souligner les 20 ans pour le Café du clocher d’Alma

Le Café du clocher souligne en grand ses 20 ans, samedi, et invite la population à son Carnaval anniversaire. Le chef réputé almatois Hugues Dufour sera notamment présent pour élaborer des plats à l'effigie de cet emblème d’Alma.

Les familles pourront visiter le Carnaval gratuitement, en après-midi. Une grande roue, des cracheurs de feu et des jeux seront mis à la disposition des participants. Le restaurant servira de la poutine à petit prix. En soirée, un spectacle de drag queens prendra également place.

Ouvrir en mode plein écran Le gérant du Café du clocher, Samuel Gingras, explique qu'il était important de souligner les 20 ans du restaurants. Photo : Radio-Canada / Jonathan Lamothe

Pour l’équipe du Café du clocher, il était plus qu’important de bien souligner cet anniversaire. Pour nous, comme on le dit toujours, le Café, c'est une grande famille, a expliqué le gérant de l’établissement, Samuel Gingras. Donc, c'était très important de souligner nos 20 ans. Ça fait 20 ans qu'on est ancré au centre-ville d'Alma. Les gens nous supportent depuis 20 années déjà, à travers la COVID-19 et post-COVID-19, les gens répondent à l'appel. C'était très important de leur dire merci de notre côté.

Un chef cuisinier de New York en visite

Le chef originaire d’Alma, maintenant établi à New York, Hugues Dufour, a accepté l’invitation du Café du clocher pour prendre part aux festivités. Le propriétaire du restaurant M. Wells, situé dans le quartier Long Island City, a participé à l’élaboration d’un menu spécial avec le chef propriétaire du restaurant almatois, Pierre-Yves Villeneuve.

La Café du clocher avait également organisé un spectacle de l’humoriste originaire de la région, Michel Barrette, pour souligner l’anniversaire. Anciennement le Café du clocher, ça s'appelait le Bar le 25, puis Michel, il nous a dit que son premier spectacle, il l’avait fait au 25, a raconté Samuel Gingras. Donc, le temps d'une soirée, [...] on a transformé le Café du clocher en Bar le 25 et on a accueilli une autre génération un petit peu plus vieille que d'habitude, qui est venue faire le party avec nous le temps d'une nuit.

D’autres activités sont également prévues d’ici la fin de l’année pour souligner le 20e anniversaire du Café du clocher.