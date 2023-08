L’ouragan Franklin devrait épargner la Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse connaîtra un temps pluvieux samedi, mais elle sera probablement épargnée par l’ouragan Franklin, qui se dirige vers le nord, selon la météorologue de la CBC, Tina Simpkin.

La dernière mise à jour du Centre national des ouragans des États-Unis prévoit que Franklin pourrait se renforcer en ouragan de catégorie 3 d’ici lundi. Mais on s’attend à ce qu'il se dirige vers le nord-est et passe bien au sud de la Nouvelle-Écosse et au sud-est de Terre-Neuve, mercredi et jeudi.

Ouvrir en mode plein écran La trajectoire de l'ouragan Franklin devrait lui faire éviter la Nouvelle-Écosse. Photo : MétéoMédia/Environnement Canada

Selon les derniers modèles numériques émises samedi aprèes-midi, Franklin passera un peu plus lentement que prévu. Cela signifie qu'il est moins probable que l'ouragan ait des répercussions sur les terres, mais plus probable qu'il ait une influence limitée sur le secteur des Grands Bancs au large de Terre-Neuve jeudi au lieu de mercredi.

Publicité

Une probabilité de modérée à élevée de vents forts et de grosses vagues persiste pour ce secteur.

La pluie pourrait être le principal danger associé au cyclone pour le sud-est de Terre-Neuve, mais le risque associé à l'événement est un peu moindre que vendredi puisque Environnement Canada prévoit une trajectoire passant plus au sud.

Que l'influence de Franklin se fasse ressentir ou non, il tombera encore plus de pluie sur le Canada atlantique mercredi et jeudi la semaine prochaine. Le risque que les vents accompagnant le système touchent Terre-Neuve diminue grandement aujourd'hui. Cette tendance pourrait toutefois se renverser. Il en va de même pour la pluie forte : la tendance des probabilités pourrait toujours se renverser puisque nos prévisions concernent une période de cinq jours , avertit Environnement Canada.

L’organisme ajoute que comme pour tout ouragan qui se déplace vers le nord, la houle se déplacera vers le nord loin du cyclone et occasionnera un fort ressac dans certaines parties de la côte atlantique de la Nouvelle-Écosse et du sud de Terre-Neuve dès mardi.

Cela ne veut pas dire qu’il n’y aura pas de vent, de pluie et de vagues , a précisé Tina Simpkin dans une mise à jour météo d’Environnement Canada samedi.

Week-end pluvieux

Environnement Canada signale que la majeure partie de la région continentale de la Nouvelle-Écosse verra des précipitations qui pourraient aller de 40 à 70 millimètres en fin de semaine.

Les taux de pluie devraient être les plus élevés dans la vallée de l’Annapolis jusqu’au nord de la Nouvelle-Écosse pendant la journée et sur la côte atlantique pendant la nuit de samedi à dimanche.

Ouvrir en mode plein écran Une rue à Eastern Passage, au sud-est d'Halifax, lors des inondations du début d'août. Photo : Michael Higgins/Twitter

Pour le Cap-Breton, il y a une possibilité de pluie de 25 à 40 millimètres dans certaines régions, mais les prévisions pourrait être dépassées et les quantités de pluie aller au-delà de 15 millimètres par heure, si des orages se forment aujourd’hui, ce soir et dimanche.

Publicité

Les vents devraient reprendre au cours de la journée de samedi et il y a un risque d’orages.

Des tempêtes similaires dans le passé ont causé des conditions de conduite dangereuses et des inondations localisées, en particulier dans les mauvaises zones de drainage.

Environnement Canada prévient que de fortes averses peuvent causer des crues soudaines et une accumulation d’eau sur les routes.