Ce ne sont pas tous les Québécois qui s’en sont aperçus, mais une panne majeure a frappé le réseau d'Hydro-Québec dans la nuit de vendredi à samedi. À 3 h, plus d'un million de clients étaient privés de courant.

La majorité des pannes se trouvaient à Montréal, avec plus de 300 000 clients touchés, la Montérégie comptait 200 000 ménages sans électricité, alors que la Capitale nationale en enregistrait 130 000.

Presque toutes les autres régions de la province rapportaient des dizaines de milliers de clients sans électricité, dont les Laurentides, Laval et Chaudière-Appalaches.

En entrevue à D’abord l’info, Maxence Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, explique que, samedi matin, les pannes ont été localisées sur le réseau de transport et non sur les lignes de distribution.

Il y a un automatisme de réseau qui s’est déclenché sur ces lignes à haute tension et on cherche la cause.