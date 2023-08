Des avocats de Terre-Neuve-et-Labrador dénoncent, une fois de plus, les « conditions inhumaines » dans lesquelles vivent les détenus du pénitencier construit à l'époque victorienne. La situation doit être réglée sans délai, disent-ils.

L’avocate Taylor Starrett raconte qu’un de ses clients se réveille la nuit avec des rats sur le ventre. Quand elle vient le visiter, il lui demande d’accrocher ses vêtements au plafond, pour ne pas les attirer davantage.

Il ne s'agit pas d'un cas isolé, l’établissement au complet est infesté par les souris et les rats, explique l'avocate.

Il y en a dans toutes les unités. J’ai au moins deux clients qui ont été mordus par des souris , dit-elle. C’est complètement inacceptable, à notre époque.

Ouvrir en mode plein écran Richard Driscoll, en 2019, devant le pénitencier où il purge sa peine. Photo : Radio-Canada / Ariana Kelland/CBC

La situation ne date pas d’hier. En septembre 2022, Richard Driscoll, un détenu de 25 ans, s’est fait mordre par un rongeur dans son sommeil.

Publicité

Un rapport public d’inspection sur la salubrité des lieux mené quelques mois plus tard concluait que le pénitencier était infesté par les rongeurs. Une deuxième inspection, en mars 2023, est arrivée à la même conclusion.

Des mesures antiparasitaires sont mises en place […] Veillez à ce que l’enquête et les mesures correctives se poursuivent , est-il écrit dans le rapport.

Pourtant, la situation persiste, dit l'avocat Stephen Orr. Deux de ses clients ont eux aussi été mordus.

Il y a énormément de rongeurs en ce moment au Pénitencier de Sa Majesté. C’est pire que jamais , dit-il.

Il y a toujours une odeur de rats morts dans les murs du pénitencier.

Les conditions du pénitencier sont tellement déplorables qu'un juge a récemment statué que les clients de Taylor Starrett se verraient créditer deux jours pour chaque journée passée au Pénitencier.

Chaleur et pénurie de personnel

Selon l’avocate Sandra Fry, les détenus sont aussi confrontés à des problèmes de chaleur accablante.

Déjà en juillet 2022, des courriels montraient que la température dans certaines parties du pénitencier avait atteint 36°C avec le facteur humidex.

Ouvrir en mode plein écran Sandra Fry est avocate au Groupe Avalon Law. Photo : Ted Dillon/CBC

Le manque de travailleurs est particulièrement élevé en période estivale et les détenus en paient les frais.

Publicité

Tout l’été, nous avons reçu de plus en plus de plaintes, et elles me semblent toutes liées à la pénurie de personnel , avance Sandra Fry.

Les sorties dans la cour extérieure se font rares, les visites des proches sont annulées et les rendez-vous médicaux reportés

Ils enferment les détenus dans leur cellule, spécialement les week-ends , explique l’avocat Stephen Orr. Certains n’ont vu leur famille que trois fois depuis mai.

Richard Driscoll est l'un d'eux : il n’a pas parlé à ses enfants depuis 15 semaines. Mais le personnel partage son calvaire.

Les employés sont au bout du rouleau. Ils n’ont même pas l’heure de dîner. Ils travaillent pratiquement toute la semaine , dit le détenu.

C’est un horrible lieu de travail, personne ne devrait avoir à travailler dans des conditions semblables et pour ce qui est des détenus, c’est carrément inhumain. C’est inexcusable ce qui se passe en ce moment.

Taylor Starrett affirme de son côté que les communications sont si difficiles au sein du pénitencier, elle peine à mener de front son dossier avec son client.

Même son de cloche pour l’avocate Sandra Fry.

Quand on a enfin réussi à parler à quelqu’un, on s’est fait dire qu’aucune ressource n’était disponible pour aller chercher le détenu pour qu’il comparaisse au tribunal. C’est tout bonnement inacceptable , peste-t-elle.

Recrutement en cours

Le gouvernement Furey a débloqué une enveloppe de 130 000 dollars en juillet pour engager 13 nouveaux agents correctionnels.

Une soixantaine de candidatures ont été reçues à la mi-août et le processus d'embauche est en cours. La date de leur entrée en poste n'a pas été rendue publique.

Le ministère de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador, qui supervise l’établissement, a reconnu jeudi qu’il existait des problèmes autres que la pénurie de main-d’œuvre au Pénitencier de Sa Majesté.

Ouvrir en mode plein écran Le ministère de la Justice de Terre-Neuve-et-Labrador indique que les services de santé sont maintenus au Pénitencier de Sa Majesté, mais reconnaît qu’il existe des retards. (Photo d'archives) Photo : CBC/ Ktie Breen

Des visites régulières d’exterminateur de rongeurs ont lieu régulièrement dans l’établissement et les problèmes d’infrastructure seront traités au fur et à mesure , écrit un porte-parole.

Parallèlement, la construction de la nouvelle prison qui doit remplacer le Pénitencier de Sa Majesté prend du retard.