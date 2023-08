À vélo de Rouyn-Noranda à Amos pour une bonne cause

La Ressource pour personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec tient samedi son 18e Cyclo-don.

Environ 45 cyclistes vont pédaler de Rouyn-Noranda jusqu'à Amos, sur une distance de 110 km.

Le départ est donné à 9 h à Rouyn-Noranda et des arrêts sont prévus à Cadillac et St-Mathieu d'Harricana.

Cette année, il est possible de s’engager à pédaler un certain nombre de km et effectuer son propre itinéraire ou le faire sur un vélo stationnaire.

L'argent amassé sera remis au Téléthon régional afin de permettre à la Ressource d'offrir les services à ses 2125 membres.

Les montants amassés vont servir notamment à l'achat d'équipements, de fournitures médicales, offrir des bourses d'études, à plein d'affaires pour faciliter la vie des personnes vivant avec un handicap , indique le directeur général de la Ressource, Rémy Mailloux.

Le Cyclo-don est une activité de financement importante pour l’organisme, qui s'ajoute au Téléthon pour personnes handicapées de la région.

Si on n'avait pas cette belle participation de tout le monde, c'est sûr qu'on pourrait moins aider les personnes. On est rendus avec 2125 membres à travers l'Abitibi-Témiscamingue et le Nord-du-Québec et je peux vous assure que les demandes rentrent quotidiennement et on répond aux besoins des personnes qui nous font les demandes , assure le responsable de l'organisation.