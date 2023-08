Des formations en foresterie qui demeurent très populaires malgré tout

Ils aiment le grand air et l’odeur du bois fraîchement coupé. Certains sont des forestiers de père en fils. Ils étudient en formation professionnelle au CFP du Pays-des-Bleuets et seront sur le marché du travail dans quelques semaines. Radio-Canada est allé à la rencontre de ceux qui voient leur avenir dans la forêt.

Ça sent bon! , a dit le directeur du Centre de formation professionnelle du Pays-des-Bleuets en sortant de la camionnette qui a guidé l’équipe de Radio-Canada jusqu’aux élèves. À une trentaine de kilomètres au nord de Dolbeau-Mistassini, François Delisle et la directrice adjointe Sonia Gauthier présentent les étudiants qui pratiquent leurs compétences dans la forêt. Jean-Philippe Lemieux était dans une abatteuse multifonctionnelle. Avec une radio, son professeur Michel Guimond lui dit d’arrêter et de descendre pour l’entrevue.

Il est originaire de Saint-Stanislas, au nord du Lac Saint-Jean. À 17 ans, il lui reste quatre semaines de pratique et une semaine de théorie. Sa formation était d’une durée de cinq mois et demi.

Mon père avait une ferme quand j’étais plus jeune, raconte l’étudiant en abattage et façonnage. Mon grand-frère a fait son DEP en abattage et là j'ai décidé : "Moi aussi, je vais faire mon DEP ."

Un porteur autochargeur au travail. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Son petit frère aussi a décidé de suivre la formation au même moment.

Jean-Philippe était attiré par ce mode de vie.

J'aimais ça opérer, puis la forêt, tu pars à la semaine et tu reviens le jeudi soir et tu as une belle fin de semaine.

Jean-Philippe est attendu sur le marché du travail. Les employeurs ne se tiennent jamais bien loin des cohortes souligne son professeur Michel Guimond.

Présentement, 90 % des jeunes se placent en forêt et encore là, on a des demandes, affirme l’enseignant. Mes quatre [élèves] ici sont déjà en demande. Ils travaillent déjà quand ils arrêtent une semaine.

J'avais des congés à la construction et je suis parti travailler et j'aimais ça au boutte.

L’effet de la pandémie

Les groupes sont pleins au CFP du Pays-des-Bleuets dans les formations forestières. Au moment où les débats font rage entre l’industrie et les écologistes sur la protection du caribou forestier, l’intérêt ne diminue pas pour les formations qui mènent à une carrière dans la forêt. Pas ici, visiblement.

François Delisle, directeur du CFP Pays-des-Bleuets. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Depuis la période de la pandémie, le coût des matériaux, le coût du bois d'œuvre a explosé, depuis ce temps-là, nous ça n'a pas dérougi, constate François Delisle. Nos groupes sont encore pleins, que ce soit abattage façonnage des bois, conduite de machinerie lourde en voirie forestière ou aménagement de la forêt.

La voirie forestière

Certaines formations sont extrêmement populaires. C’est le cas de conduite de machinerie lourde en voirie forestière.

En voirie forestière, on a à peu près 250-300 demandes par année et on forme 72 personnes, trois groupes de 24.

Pourquoi donc? La réponse se trouve un peu plus loin sur le chantier. François Delisle et Sonia Gauthier se dirigent vers un autre secteur où un chemin est en construction. Dans une pelle mécanique, Jordan Gaudreault s’affaire.

Il a 18 ans. Après une session au Cégep, il a changé de trajectoire.

J’ai tout le temps aimé ça les moteurs et les machines, ça fait que je me suis dit : "Je vais l’essayer." Je ne le regrette pas du tout.

Jordan Gaudreault étudie en voierie forestière au CFP du Pays-des-Bleuets. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Les élèves du CFP travaillent directement sur un chantier de Produits forestiers Résolu (PFR) mentionne Sonia Gaudreault.

Les élèves, ils ne peuvent pas être plus en réalité de terrain que ça.

Sonia Gauthier est directrice adjointe au CFP du Pays-des-Bleuets Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

Si cette formation attire tant, c’est qu’elle offre plusieurs options à ceux qui la complètent.

Le cours est très rapide et c’est en demande aussi. C’est un cours où les élèves peuvent se placer en forêt, dans les cours d’usine, dans les mines aussi, affirme Sonia Gauthier. Les jeunes veulent se déplacer de plus en plus dans ces secteurs-là aussi.

Jordan Gaudreault est sur le point d’avoir son diplôme d’études professionnelles (DEP), mais il continuera son parcours en mécanique d’engins de chantier.

Aimer le bois, couper le bois

Plusieurs élèves du CFP ont été en contact avec les métiers de la forêt alors qu’ils étaient jeunes.

On a beaucoup de jeunes qui sont de la relève de père en fils.

Jordan Gaudreault se sent tout simplement bien dans la nature. Je vais à la chasse et à la pêche depuis que je suis haut comme trois pommes. Ça me connaît depuis un bout. Je pourrais vivre là-dedans sans arrêt et puis ça m'irait , dit-il.

La directrice adjointe du CFP du Pays-des-Bleuets, Sonia Gauthier, résume. Les jeunes aiment beaucoup la forêt, la liberté que la forêt apporte. De partir le matin, de voir le lever du soleil. Tu en en pleine nature, tu n'es pas dans le trafic , ajoute-t-elle.

La formation du CFP se fait en partie sur le terrain. Photo : Radio-Canada / Claude Bouchard

L’été 2023 a apporté son lot de défis pour les acteurs de l’industrie forestière : blocages autochtones, feux de forêt et report du plan de protection du caribou en raison de ces mêmes incendies.

La foresterie, on le voit, c’est un enjeu. Mais la forêt doit être récoltée aussi. Il y a toute une industrie qui en dépend, affirme le directeur. Sinon, on va la regarder brûler. Quand la forêt est mature, il faut récolter le bois. C’est mieux de le faire avant qu’il brûle, idéalement.

Il affirme cela alors que la récolte du bois brûlé s’amorce aussi pour ses étudiants. Un autre apprentissage à faire, car ils doivent savoir démêler les essences de bois. L’actualité s’est invitée dans la forêt encore une fois.