Des enseignants à la retraite vident leur sac

« Depuis tout le temps qu’on dévalorise l’enseignement, il ne faut pas être surpris. Cette pénurie, elle était écrite dans le ciel. » C’est le constat que fait Marc Beaulé, un enseignant qui a pris sa retraite à l’âge de 57 ans, en 2022, après 25 ans dans le secteur public.

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation, il manquait 8558 enseignants dans le réseau mercredi, mais la situation s’améliore de jour en jour. À l'aube de la rentrée scolaire, plusieurs commissions scolaires ont embauché du personnel lors des séances d’affectation. Une mise à jour du ministère est attendue au cours de la semaine prochaine.

Pour pallier la crise, le gouvernement avait notamment sollicité les enseignants admissibles à la retraite, ainsi que les enseignants qui sont déjà à la retraite, afin qu’ils retournent en classe pour prêter main-forte au réseau, leur offrant plusieurs incitatifs financiers, dont une prime de 12 000 $. Des mesures jugées toutefois peu alléchantes, selon différents intervenants du milieu, ainsi que plusieurs retraités interrogés.

Le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville.

Moi, j’ai fait de la suppléance l’année dernière et j’ai dû verser la moitié de la prime de 12 000 $ qui m’a été payée en impôts , explique M. Beaulé. C’est comme si on voulait attirer des mouches avec du vinaigre, je ne suis pas sûr que ça fonctionne.

Je trouve ça triste parce que j’ai donné beaucoup d’années à l'enseignement. J’ai quand même trois diplômes universitaires en enseignement : anglais, éducation physique et écologie. J’y ai cru et j’aimerais donner un coup de main, mais pas pour y perdre ma santé mentale. Ce n’est pas attirant.

Pour lui, tout comme pour les autres retraités interrogés, les irritants du métier sont devenus trop nombreux : des tâches de plus en plus lourdes et bureaucratiques, manque de ressources, manque de reconnaissance, manque de stabilité…

En résumé, depuis plusieurs années, il n’y a eu aucun investissement qui n'a été fait en éducation, et là on récolte le résultat , dit M. Beaulé, qui a enseigné en Montérégie. Je connais plusieurs jeunes professeurs qui ont abandonné le métier après quatre ou cinq ans de travail parce que la tâche est épouvantablement lourde.

Le quart des jeunes enseignants quittent la profession au cours des cinq premières années en raison de la lourdeur des tâches et du manque de ressources.

Parmi les facteurs qui alourdissent la tâche : le manque de ressources pour les élèves ayant des besoins particuliers. C’est ce que confirme d’ailleurs un rapport publié il y a un an par le bureau du Protecteur du citoyen, qui se dit grandement préoccupé par cette situation. Le rapport souligne par ailleurs que le personnel professionnel [...] passe un nombre important d’heures à rendre des comptes plutôt qu’à évaluer les besoins des élèves ou leur prodiguer les services dont ils ont besoin .

« À l'époque, on avait les ressources nécessaires »

Selon les chiffres du ministère de l’Éducation, un élève sur cinq (21 %) est considéré en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage. Le nombre des élèves ayant des besoins particuliers intégrés dans une classe ordinaire est passé de 164 937 en 2019 à 182 880 en 2022.

Selon le site du gouvernement du Québec, l’intégration des élèves en difficulté d’apprentissage − formellement appelée l’inclusion scolaire − est apparue au début des années 1990 afin de développer des sentiments d’appartenance et d’acceptation de ces élèves.

Nicole, une enseignante retraitée depuis 2009 et dont le nom a été modifié à sa demande pour préserver son anonymat, dit avoir connu le plus beau du métier auprès des élèves ayant des besoins particuliers.

À l’époque, on avait les ressources nécessaires. On avait des services de psychologues, de psychoéducateurs, de travailleurs sociaux, de rééducateurs en langage… On avait tout ça dans nos écoles publiques , confie cette femme qui a enseigné pendant près de 30 ans dans différentes régions de la province, de Valleyfield à Sept-Îles, en passant par Sherbrooke et Rouyn-Noranda.

Des enseignants ont manifesté devant un hôtel où le ministre de l'Éducation du Québec, Bernard Drainville, prononçait un discours devant les membres de la Chambre de commerce de Montréal à Montréal, le mardi 14 février 2023.

Sa carrière, elle l’a principalement passée dans le secteur public, au primaire et au secondaire, mais elle a également travaillé dans des centres d’accueil pour enfants avec des troubles de comportement. Français, anglais, mathématiques… J’ai enseigné pratiquement toutes les matières sauf la musique et les arts plastiques , dit Nicole.

Selon elle, la situation a commencé à se détériorer deux ans avant sa retraite. Ils ont commencé à couper des postes. Les psychologues faisaient seulement des tests d’évaluation et offraient des conseils aux enseignants, les psychoéducateurs travaillaient dans deux ou trois écoles différentes et ne pouvaient être consultés que sur rendez-vous.

Celle qui a dû attendre 10 ans avant d’avoir un poste permanent déplore par ailleurs le manque de stabilité et la précarité du métier.

Tous les 30 juin mon contrat finissait et j’étais mise à pied, ce qui veut dire que je n’étais pas payée pendant tout l’été. En septembre, j’allais en séance d’affectation et j’avais une nouvelle tâche. Ça a duré 10 ans.

C’est très démotivant pour les jeunes [...] alors je comprends s’il y en a qui démissionnent après quelques années seulement , dit-elle encore.

Selon les statistiques, 25 % des jeunes enseignants quittent la profession dans les cinq premières années. Une proportion qui ne cesse d’augmenter, selon la Fédération des syndicats de l'enseignement (FSE-CSQ), qui affirme que, depuis quelques années, c’est au tour des enseignants expérimentés de claquer la porte.

Des professionnels de l'éducation manifestent lors des négociations pour le renouvellement de leur convention collective avec le gouvernement du Québec.

Pour des solutions « créatives »

Noëlle Boucher est une enseignante qui travaille dans les Laurentides et qui, plutôt que de prendre sa retraite comme prévu en décembre dernier, a continué d'enseigner, mais à temps partiel. Est-ce qu'une tâche complète aurait pu l'intéresser? Absolument pas. Ça ne m'a même pas effleuré l'esprit. C'est trop difficile. Le contexte, la tâche, elle est trop difficile. Alors j’ai la chance de pouvoir le faire à temps partiel, mais autrement, absolument pas, pas dans les conditions actuelles , affirme-t-elle dans un récent entretien avec l’émission Le 15-18.

Selon elle, la prime de 12 000 $, promise par le gouvernement Legault ne va pas convaincre quiconque de retarder sa retraite.

Il faut arrêter de parler d’argent. Pour moi, il y a un manque de reconnaissance. Point. Le point de départ, il est là.

Mme Boucher déplore aussi le fait qu'une de ses collègues, qui étudie à temps partiel tout en travaillant comme enseignante, devra quitter l'enseignement, malgré ses cinq années d'expérience, puisqu'on ne lui donnera pas son brevet d'enseignement si elle ne fait pas les stages obligatoires à l'obtention du baccalauréat. Est-ce qu’on peut devenir un peu plus créatif? Est-ce qu’on peut cesser d’être en situation de crise? , demande-t-elle.

Une pénurie « prévisible »

Pour Micheline Germain, présidente de l’Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics du Québec (AREQ-CSQ), le climat dans le milieu ne se prête pas à vouloir rester plus longtemps .

Généralement, les enseignants qui prennent leur retraite quittent [le métier] épuisés, fatigués , dit-elle à Radio-Canada.

Quand des personnes qui n’ont pas la formation [sont embauchés] cela vient alourdir encore plus la tâche des enseignants qui restent dans le milieu parce que c’est eux qui vont les accompagner et les soutenir.

Enseigner, explique-t-elle, ce n’est pas juste être devant une classe, c’est accueillir ces enfants et adolescents, c’est leur offrir un lieu d’apprentissage. Il faut les mettre en confiance. Il faut apprendre à les connaître pour être conscient des besoins de chaque enfant. Il faut les intéresser, les stimuler. C’est ça que ça apporte un brevet, c’est une formation qui ne sert pas juste à transmettre une matière, mais à créer des lieux d’apprentissage.

Selon elle, il y a de jeunes retraités de 55 ans qui quittent la profession en lui disant qu’ils ont besoin d’une année ou deux pour se refaire une santé. Ils sont à ce point épuisés.

Le plus choquant de tout ça c’est que la pénurie d’enseignants était prévisible. On est passé d’un extrême à l’autre, parce que quand j’ai commencé à enseigner il y en avait trop. J’ai déjà été congédiée pour surplus de personnel.

Même constat pour M. Beaulé qui affirme que les postes en enseignement se faisaient rares dans les années 90. Il n’y avait pas de postes disponibles, c’était complètement bloqué. Sur les 40 étudiants qui avaient obtenu leur diplôme d’enseignant avec moi, il n’en restait plus que deux dans le métier par manque d’opportunités. Les autres ont trouvé un autre plan de carrière.

Toutes les personnes interrogées s’accordent à dire que les gouvernements provinciaux successifs ont malmené la profession au fil des années.

Je ne veux pas lancer la pierre à la CAQ , dit encore M. Beaulé, j’ai quand même vu plusieurs partis passer depuis les années 90, que ce soit les libéraux ou les péquistes. Pour moi, c’est toute la même affaire. Ils n’ont jamais vu l’éducation comme une priorité.

Selon lui, la solution ne viendra pas du jour au lendemain, ça va prendre du temps . Mais, entre-temps, il dit s’inquiéter pour les jeunes qui voient tout ça et qui ne trouvent plus le métier attirant .

Nicole est quant à elle inquiète pour les enfants du Québec. C’est vraiment dommage parce que les enfants vont être hypothéqués dans leur cheminement scolaire et le taux de décrochage n’est pas glorieux.