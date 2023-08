Premier bilan pour la région de Shuswap ravagée par les flammes

Les autorités de la Colombie-Britannique ont établi un bilan provisoire pour la région du lac Shuswap, estimant que 131 bâtiments ont été rasés par les flammes et 37 autres structures ont été partiellement endommagées.

Aucune vie n’a été perdue.

Ces nombres risquent d’augmenter une fois que les pompiers auront terminé l’évaluation des dommages causés par le feu de Bush Creek East.

Alors que les ordres d’évacuation ont été levés pour de nombreux secteurs de la vallée de l’Okanagan, c’est le statu quo dans le Shuswap.

Les autorités demandent aux résidents de demeurer à l’extérieur des zones d’évacuation.

Elles soulèvent les nombreux risques, notamment des arbres instables, des chutes de lignes électriques et des produits toxiques qui pourraient avoir été libérés par du matériel brûlé.

BC Wildfire a d’ailleurs rappelé vendredi après-midi sur son compte Twitter que bien que l’accès aux résidences privées soit permis, le public doit demeurer hors des zones où les feux sont toujours actifs. Le dernier bilan fait état de 11 000 personnes qui restent sous un ordre d’évacuation dans la région.

Notre principale intention est de vous renvoyer chez vous aussi tôt que possible , précise Mike McCulley, agent d’information chez BC Wildfire. On doit faire un grand effort pour sécuriser une zone .

Ouvrir en mode plein écran Les autorités rappellent aux résidents de ne pas tenter de revenir dans les zones à risque, car le feu n'a pas encore été maîtrisé. Photo : ben nelms/cbc / Ben Nelms

La Transcanadienne a rouvert vendredi matin entre Chase et Sorrento dans la région de Shuswap après avoir été fermée toute la semaine en raison du feu.

Publicité

Des jours difficiles à venir

Il ajoute que tous les pompiers relevant du gouvernement provincial sont revenus à leurs postes dans North Shuswap après avoir été forcés de partir en raison de craintes pour la sécurité, incluant des habitants qui ont manifesté à un barrage de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) mercredi soir dans la région.

Lors du retrait des pompiers, la GRC a renforcé ses équipes sur le terrain pour compenser. Des résidents de la région de Shuswap avaient d’ailleurs dénoncé la forte présence policière dans plusieurs secteurs.

Selon Mike McCulley, le feu n’a pas pris plus d’ampleur au cours des derniers jours. Il s’étend encore sur 410 kilomètres carrés. Des conditions plus fraîches et des journées plus courtes ont aidé à combattre les flammes, mais Mike McCulley appréhende les températures à la hausse prévues ce week-end.