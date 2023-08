Un groupe d'étudiants de l'Université Yale, qui accusait l'établissement de discrimination à l'égard des étudiants souffrant de troubles de santé mentale, a annoncé vendredi être parvenu à un règlement à l'amiable dans un procès fédéral.

En vertu de cet accord, l'Université modifiera ses politiques concernant les congés pour raisons médicales, notamment en facilitant le processus de retour aux études. Les plaignants avaient fait valoir que le processus était laborieux, ce qui avait découragé les étudiants, pendant des décennies, de prendre un congé de maladie.

Cet accord est un moment décisif pour l'Université et les patients en santé mentale, a déclaré Rishi Mirchandani, diplômé de Yale en 2019 et cofondateur du groupe qui a intenté une action en justice. Nommé en mémoire d'une étudiante de Yale qui s'est suicidée, le groupe Elis for Rachael a été créé afin d'aider des étudiants souffrant de problèmes de santé mentale.

Cet accord historique confirme que les étudiants ayant des besoins en santé mentale ont véritablement leur place.

Une déclaration commune d'Elis for Rachael et de Yale publiée vendredi confirme l'accord réglant un procès intenté en novembre dernier devant un tribunal de district fédéral concernant les politiques et pratiques ayant un impact sur les étudiants souffrant de troubles de santé mentale .

Nouveaux accommodements

Aux termes de l'accord, Yale permettra aux étudiants d'étudier à temps partiel s'ils ont des besoins médicaux urgents. Selon le groupe Elis for Rachael, il s'agit de la première fois que l'Université propose une telle option. Les étudiants bénéficiant de cet accommodement verront leurs droits de scolarité réduits de moitié.

Bien que Yale qualifie les circonstances permettant cet accommodement de "rares", ce changement représente tout de même un écart significatif par rapport à l'attitude traditionnelle du tout ou rien envers la participation à la vie universitaire à Yale.

Selon l'accord, la durée du congé d'un étudiant sera basée sur une évaluation clinique. Les étudiants peuvent rester en congé de maladie aussi longtemps qu'ils le souhaitent.

Karen N. Peart, porte-parole de Yale, a indiqué que l'Université avait pris l'année dernière des mesures pour simplifier le processus de retour à l'école après un abandon pour des raisons médicales et pour augmenter les ressources en santé mentale. Selon elle, les professeurs, le personnel et les directeurs de l'école reconnaissent à quel point les problèmes de santé mentale sont pénibles pour les étudiants et leurs proches.

En novembre dernier, le recteur de Yale, Peter Salovey, avait affirmé que les collèges et les universités avaient connu ces dernières années une augmentation de la demande de services en santé mentale, exacerbée par la pandémie. Yale a cessé d'exiger que les étudiants ayant abandonné leurs études suivent deux cours dans une autre institution avant de pouvoir demander une réadmission, avait-il rappelé.

Avec les informations de Associated Press