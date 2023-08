Pays-des-Bleuets : de 50 à 60 enseignants non légalement qualifiés, prédit le syndicat

Le Centre de services scolaire du Pays-des-Bleuets, au Lac-Saint-Jean, n'échappe pas au manque d'enseignants. Le Syndicat de l'enseignement du Pays-des-Bleuets s'attend à l'embauche de 50 à 60 enseignants non légalement qualifiés pour la prochaine année.

Cependant, le président du syndicat, Mario Simard, affirme que tous les élèves du primaire et du secondaire auront un enseignant devant eux à la rentrée scolaire.

Ceci n’empêche pas, par contre, une certaine inquiétude d’être ressentie par ses membres face à la pénurie de personnel.

Les enseignants sont très préoccupés parce qu'ils souhaitent qu'on ait du personnel légalement qualifié au maximum dans nos rangs. Ils sont prêts à aider, ça, c'est clair, ils l'ont fait l'an passé, puis ils vont le faire encore, sans aucun doute. Mais on peut voir que la composition de la classe est un gros enjeu dans nos conditions de travail. Puis présentement, bien les enseignants, ils veulent faire leur part pour que ça fonctionne , a-t-il clamé en entrevue au Téléjournal Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Le président du syndicat indique que le manque d'enseignants se fait surtout sentir dans les écoles secondaires.

Au primaire, ça devrait bien aller, on a quand même assez de personnel, tandis qu'au secondaire, c'est là, on pourrait dire, qu’il y a la problématique à laquelle nous allons avoir à faire face dans les prochaines années , a-t-il poursuivi.

Des données régionales revues à la baisse

Plus tôt cette semaine, les données sur les postes vacants présentées par le ministre de l’Éducation, Bernard Drainville, ont été jugées alarmistes et non conformes à la réalité au Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Il avait été chiffré qu’il manquerait présentement plus de 8500 enseignants au Québec pour répondre aux besoins, dont près de 320 au Saguenay–Lac-Saint-Jean.

La différence est la plus marquée au Centre de services scolaires des Rives-du-Saguenay. Le gouvernement y parlait de 160 postes à combler, dont une centaine à temps partiel à 100 % d’une tâche complète. Toutefois, en réalité, il y aurait seulement deux demi-tâches en musique et en francisation qui sont vacantes.

Ouvrir en mode plein écran Jean-François Boivin est le président du Syndicat de l'enseignement du Saguenay. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

La situation aurait été causée par le fait que le gouvernement a comptabilisé les postes vacants le 14 août, soit bien avant le processus final d'affectation des tâches, qui se fait à la toute fin du mois d'août.

Lorsque les informations sont sorties à la télévision de Radio-Canada hier [mercredi], j'ai fait le saut parce que c'est sûr que nous, sans être au courant de toutes les données à jour, on fait quand même partie du processus d'affectation, puis les chiffres, pour nous, ne correspondaient à absolument rien , a indiqué mercredi le président du Syndicat de l’enseignement du Saguenay, Jean-François Boivin.

Ouvrir en mode plein écran Nicole Émond est la présidente du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière. Photo : Radio-Canada / Marie-Michèle Bourassa

De son côté, la présidente du Syndicat de l’enseignement De La Jonquière, Nicole Émond, était choquée de voir ce qu’avait produit le ministère de l’Éducation.

La publication de chiffres erronés, pour moi, ce n'est pas acceptable. Je pense que la population se doit d'avoir l'état réel de la situation , avait-elle plaidé également mercredi.

Selon les informations de Marie-Michèle Bourassa