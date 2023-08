Décès d’une plaignante albertaine contre l’obligation vaccinale pour recevoir une greffe

Sheila Annette Lewis, l’Albertaine qui avait tenté de porter jusqu'à la Cour suprême son combat contre l’exigence de vaccination contre la COVID-19 pour recevoir une transplantation d'organes, est décédée.

Son ancienne avocate Allison Pejovic a confirmé son décès vendredi, en notant que Mme Lewis croyait fermement à la lutte pour les droits et libertés individuels .

Sheila Annette Lewis avait reçu un diagnostic de maladie en phase terminale, en 2018. On lui avait alors dit qu'elle ne survivrait pas si elle ne recevait pas une greffe d'organe.

Elle avait été inscrite sur une liste d'attente pour recevoir une greffe en 2020, mais elle a été informée un an plus tard qu'elle devrait d'abord être vaccinée contre la COVID-19. Elle ne souhaitait toutefois pas se soumettre à cette exigence, en faisant valoir que le fait de se faire vacciner heurterait sa conscience. Elle avait également soutenu que cette exigence violait ses droits garantis par la Charte canadienne des droits et libertés.

L'affaire a été rejetée par un tribunal de l'Alberta, selon lequel la Charte ne s'applique pas aux décisions de traitement clinique.

La Cour suprême a également rejeté sa demande d'audience.

Son ancienne avocate se souvient d’elle comme d'une personne aux convictions profondes. Elle était très forte et très attachée à ses principes , témoigne Me Allison Pejovic.

L'identité des médecins, l'organe concerné et le lieu du programme de transplantation font l'objet d'une interdiction de publication.

Avec les informations de La Presse canadienne