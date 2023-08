Les 17 protecteurs régionaux de l'élève entreront en poste dès lundi, jour de la rentrée scolaire. Leur but sera de traiter les plaintes formulées par les élèves et les parents, incluant celles à propos des actes d'intimidation, de violence et de violence à caractère sexuel à l'égard des élèves.

Pour Caroline Audette, qui a été nommée pour l'Estrie et une partie de Chaudière-Appalaches, il y avait un grand besoin de rendre les procédures de plaintes simples, accessibles et surtout, indépendantes .

Mme Audette recevra à partir de lundi des plaintes de parents et d’élèves fréquentant des centres de services scolaires, d’établissements privés et aussi ceux qui sont scolarisés à la maison. Je ferai une analyse de la situation pour savoir si les droits de ces personnes sont lésés , indique-t-elle.

Ouvrir en mode plein écran Caroline Audette a été nommée protectrice régionale de l'élève pour l'Estrie et une partie de Chaudière-Appalaches Photo : Radio-Canada

Au besoin, je pourrai faire des recommandations pour qu’il y ait des améliorations et des ajustements.

Une procédure à 3 niveaux

Caroline Audette explique que la nouvelle procédure est à trois niveaux . Le premier niveau est la personne insatisfaite par les services reçus, que ce soit l’élève ou le parent. On a 10 jours ouvrables pour traiter la situation.

Si la personne qui a porté plainte n’est pas satisfaite de la décision ou trouve que le délai est trop long, elle peut s’adresser au responsable qui reçoit des plaintes qui se trouve dans l’établissement ou dans le centre de services scolaires. Le délai est de 15 jours ouvrables , précise Caroline Audette.

C’est après ces deux premières étapes que les personnes pourront s’adresser à la protectrice régionale de l'élève de notre région. C’est là que je vais prendre la plainte, analyser la situation pour faire la lumière [sur la situation] et rendre une décision , fait-elle savoir.

Il pourra d’ailleurs y avoir une ligne directe pour les plaintes à caractère sexuel, précise Caroline Audette.

Les protecteurs de l'élève commenceront leurs activités dès la rentrée d'automne 2023. Ces nouveaux postes ont été créés avec l'adoption du projet de loi 9, le 31 mai 2022.