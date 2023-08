Une alternance de pluie et de temps sec favoriserait les moustiques du Grand Vancouver

De nombreux Vancouvérois disent se faire piquer plus souvent par des moustiques, ces derniers temps. La prolifération de ces insectes serait causée par une conjoncture de précipitations et de temps sec, selon Ben Matthew, un professeur adjoint au département de zoologie à l’Université de la Colombie-Britannique.

On voit une augmentation massive , explique-t-il. C’est en raison d'une combinaison de conditions sèches suivies d’un peu de pluie.

Les moustiques pondent leurs œufs dans l’eau stagnante, car ils doivent compléter leur incubation dans un environnement aquatique, précise le spécialiste. Ce sont seulement les femelles qui se nourrissent de sang pour pondre les œufs.

Elles attendent les pluies et une fois que la pluie tombe, elles s’installent toutes au même moment , raconte Ben Matthew.

Des larves surgissent des oeufs. Celles-ci deviendront des moustiques en une dizaine de jours.

Les œufs ne pourront pas éclore dans une flaque qui s’assèche. Les moustiques vont patienter jusqu’à ce que les précipitations arrivent et c’est ce qui va offrir les quantités suffisantes [d'eau] qui leur permettront de complètement se développer.

La multiplication des piqûres

Olga Rudenko, qui a entrepris une randonnée à la montagne Grouse cette semaine, avoue que le nombre de moustiques l’a motivé à se rendre jusqu’au sommet.

Je manquais de souffle et mon cardio est très mauvais, mais ces moustiques m’ont forcé à monter jusqu’en haut , raconte la résidente de Chicago qui était de passage à Vancouver.

Rachel O’Brien, en visite de l'Irlande, précise qu’elle a été piquée à plusieurs reprises, dans les derniers jours.

Ça gratte, c’est un peu agaçant. Je craignais de les voir enfler, mais ça va , témoigne-t-elle.

Il y a plus de 50 espèces de moustiques dans la province, selon Ben Matthews. Il ajoute que la prévalence d’eau stagnante à certains endroits est un bon indicateur de la quantité d’insectes à venir.

Si vous êtes dans une zone avec beaucoup de cours arrière, beaucoup de flaques et de pneus qui accumulent l’eau, il est possible de voir une plus importante activité de moustiques , explique-t-il.

Selon Santé Canada, les piqûres d’insectes, incluant les moustiques, peuvent causer de l’irritation, voire des maladies graves, comme le paludisme, le virus du Nil occidental et le virus du Zika.

Pour éviter les piqûres, la santé publique recommande entre autres aux résidents de porter un pantalon long et un haut à manches longues et de couleurs claires, particulièrement à l'aube et au crépuscule, en plus d'utiliser un insectifuge sur soi.