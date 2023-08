Le Canada décaisse 600 000 $ au profit de trois initiatives de la Saskatchewan

Le gouvernement fédéral a annoncé vendredi des investissements à hauteur de 600 000 $ au profit de la Chambre de commerce de Regina et du district et de deux entreprises saskatchewanaises afin d'accompagner le développement économique et technologique dans la province.

Ce financement permettra à la Chambre de commerce de Regina et du district puis aux entreprises Lumeca Health Inc. et Saskatchewan Interactive Media Association Inc. de prendre de l’expansion et commercialiser leurs produits et services novateurs dans de nouveaux marchés.

Pour maximiser la croissance des entreprises dans les Prairies, il faut des solutions novatrices , souligne le député de Calgary Skyview, George Chahal, représentant le ministre de PrairiesCan lors de l'annonce.

Absent, le ministre de PrairiesCan, Dan Vandal a indiqué dans un communiqué que les investissements visent à aider les entreprises à se développer plus intelligemment, pour que l’économie de demain soit forte .

Dans le cadre de ce financement, la communauté des soins de santé et les patients de la Saskatchewan profiteront d’une nouvelle technologie permettant d'atténuer certains problèmes.

Publicité

Grâce à un appui de 200 000 $ l'entreprise Lumeca Health Inc. compte ainsi mettre au point cette technologie, affirme son directeur Tom Douglass.

Cette nouvelle technologie cruciale permet aux médecins des régions éloignées d’éviter aux services d’urgence ruraux de devoir fermer temporairement en raison des problèmes de personnel qui touchent actuellement les systèmes de santé dans le monde entier , précise-t-il.

L'entreprise Saskatchewan Interactive Media Association Inc. a pour sa part bénéficié d’un financement de 150 000 $ pour réaliser une étude qui sera lancée au mois de septembre. Les données recueillies appuieront les entreprises de l'écosystème technologique dans la province.

La Chambre de commerce de Regina et du district reçoit, quant à elle, une enveloppe de 250 000 $ afin de soutenir les propriétaires d’entreprises et les entreprises gérées par les personnes immigrantes issues des minorités et des groupes autochtones.