Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ) a de moins en moins recours au temps supplémentaire obligatoire (TSO) dans ses urgences. En un an, la proportion des heures supplémentaires effectuées en TSO a presque chuté de moitié.

Il est important d’analyser ces données avec prudence puisqu’elles sont tributaires de nombreux facteurs , explique, par courriel, l’agente d’information au CIUSSS MCQ , Kellie Forand.

Le niveau d'achalandage dans nos urgences, le nombre de civières, le type de consultation et la complexité des problématiques ont également tous un impact sur les besoins de recours au temps supplémentaire , ajoute-t-elle.

Les heures supplémentaires dans les urgences de la Mauricie et du Centre-du-Québec Période Proportion des heures supplémentaires effectuées en TSO 23 avril 2022 à 16 juillet 2022 4,9 % 22 avril 2023 à 15 juillet 2023 2,6 % Source : Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie-et-du-Centre-du-Québec (CIUSSS MCQ)

Le syndicat septique

Les données réjouissent la présidente par intérim du Syndicat des professionnelles en soins de la Mauricie et du Centre-du-Québec, Patricia Mailhot. Elle émet toutefois d’importants bémols.

C’est beau de voir qu’il y a une diminution du TSO , mais il faut aller voir un peu plus loin , confie-t-elle. On va vers un nouveau style de gestion qui est en sous-effectif. On vient surcharger aussi les travailleuses.

Cette dernière avance que le temps double offert pour accepter du temps supplémentaire y est pour quelque chose.

Elle souligne aussi que beaucoup d'infirmières choisissent de faire du temps supplémentaire afin d’éviter du TSO le lendemain. Une façon de mieux gérer leurs engagements personnels.

Mme Mailhot avance qu’il y a eu une diminution de 57 % du TSO à l’urgence de l’hôpital de Victoriaville en comparaison avec la dernière année. Cependant, elle observe une hausse de 40 % du temps supplémentaire régulier.

Selon nous, cela s’équivaut, c’est juste qu’on vient changer un peu les termes, puis la façon de faire dans la gestion.

