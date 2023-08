Profession : chien d’accompagnement pour enfants

Une irrésistible source d’apaisement et de réconfort. C’est ainsi que Caroline Rheault et Patricia Quesnel décrivent Chevelle et Archibald, deux chiens de soutien émotionnel âgés de six et de cinq ans. Leur mission? Accompagner les enfants qui vivent des moments difficiles.

Je ne crois pas que beaucoup de gens ont la chance de vivre [cette relation] avec un chien au quotidien, mais aussi de vivre les interventions auprès des enfants. C’est un privilège de les accompagner, mais aussi qu’ils nous laissent entrer dans leur bulle , explique Mme Quesnel, intervenante et cheffe d’équipe au programme jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l’Abitibi-Témiscamingue.

Ouvrir en mode plein écran La responsable d'Archibald, Patricia Quesnel, rappelle qu'il s'agit d'un engagement à temps complet. Photo : Radio-Canada / Gabriel Poirier

Patricia Quesnel, établit à Val-d’Or, s’est inspirée de l’initiative de sa collègue à La Sarre, Caroline Rheault, responsable de Chevelle et aujourd’hui cheffe de service à la direction du programme jeunesse.

Contrairement aux autres chiens, Chevelle et Archibald ne rapportent pas la balle, pas plus qu’ils ne jouent ou interagissent avec les adultes. Ils ont été dressés par la Fondation Mira pour se diriger vers les enfants, essentiellement. C’est pour cette raison qu’ils épaulent ces derniers dans des moments difficiles, comme lorsqu’ils témoignent au tribunal.

Ce sont des enfants qui vivent des placements, des déplacements, des enfants victimes d’abus sexuels ou physiques ou encore coincés dans des conflits de séparation sévères. Chevelle apporte beaucoup d’apaisement. Elle ne chicane pas, elle ne dit rien contre papa ou contre maman. Juste de ne rien dire, on dirait que c’est apaisant pour [les enfants] , ajoute Mme Rheault.

Ouvrir en mode plein écran Archibald ne reçoit pas seulement des câlins des enfants en guise de remerciement, mais aussi des lettres. Photo : Facebook : Archibald - Chien de soutien émotionnel - Services Jeunesse

[Quand] un adulte arrive, Chevelle va le sentir un peu, mais elle va continuer son chemin. Elle ne sera pas excitée et ne voudra pas se faire flatter. Si un enfant arrive, physiquement, son état change, son corps change. Elle bat de la queue différemment, son attitude change. Juste ça, les enfants le voient et ils deviennent heureux et les yeux pleins d'étoiles de constater que Chevelle est contente de les voir eux , complète-t-elle.

Comme avoir un enfant de deux ans

Les deux femmes préviennent que Chevelle et Archibald représentent un engagement à temps plein, qui déborde du cadre professionnel. Comme Caroline Rheault, Patricia Quesnel doit s’occuper d’Archibald 24 heures sur 24, sept jours sur sept .

Ouvrir en mode plein écran Chevelle et Archibald sont dressés pour se diriger en priorité vers les enfants. Photo : Facebook : Chevelle - Chien de soutien émotionnel

Ce sont des chiens, qui, de surcroît, doivent se prêter à des entraînements réguliers pour ne pas développer de mauvais plis. Manger des bas, fouiller dans les poubelles… Chevelle et Archibald sont rarement laissés à eux-mêmes pour éviter qu’ils s’adonnent à de telles pratiques, courantes chez leurs congénères.

C’est comme avoir un enfant de deux ans qui ne grandira jamais, illustre Mme Rheault. Il faut toujours faire des rappels, de ramener à l’ordre, de garder une rigueur. [...] Il faut constamment être à l'affût de ce qu’il y a autour de nous.

Ouvrir en mode plein écran Chevelle a réconforté une trentaine d'enfants après un accident d'autobus en novembre 2021. Photo : Facebook : Chevelle - Chien de soutien émotionnel

Pour ma part, Archibald adore travailler, renchérit Patricia Quesnel. Si je prends plus de deux semaines de vacances, il est triste, mais, pour moi, deux semaines, ce n’est pas long.