La première ministre des T.N.-O. a visité un centre d’accueil pour évacués à Calgary

Pour sa première apparition publique depuis son évacuation en raison des feux de forêt, la première ministre des Territoires du Nord-Ouest, Caroline Cochrane, a visité un centre pour personnes évacuées à Calgary avec son homologue albertaine.

[Ces personnes] ne sont pas familières avec les grandes villes, et je sais que c’est difficile , a souligné Caroline Cochrane en conférence de presse.

Je suis éternellement reconnaissante. Je n’oublierai jamais la générosité des Albertains : vous avez montré ce que c’est que de prendre soin des autres, même des inconnus.

Elle ajoute que la situation dans le Nord est encore très dangereuse et implore tous les travailleurs non essentiels à suivre les ordres d’évacuation.

Chaque fois que nous avons eu un incendie, il y a toujours eu des gens qui sont restés sur place pour protéger leur maison et leur communauté , déclare-t-elle, mais ce n’est pas seulement eux qu’ils mettent en danger, ils mettent aussi nos pompiers en danger .

Quand les flammes atteignent la communauté, les pompiers cessent de lutter contre le feu parce qu'ils doivent se concentrer à protéger ceux qui restent derrière.

Caroline Cochrane déplore également l’état des infrastructures dans les Territoires du Nord-Ouest : Nous avons 22 communautés qui n'ont pas de route et s'il y a de la fumée, les avions ne peuvent pas atterrir.

Elle a à nouveau exprimé sa colère envers le gouvernement fédéral pour le manque d’infrastructures dans les T.N.-O., où les résidents doivent vivre comme au tiers monde .

J’aimerais dire que cela ne se reproduira pas, mais je ne peux rien garantir , dit-elle. Caroline Cochrane s’inquiète de difficultés potentielles lors de prochaines évacuations.

Ouvrir en mode plein écran Danielle Smith a reconnu lors de la conférence de presse que des saisons de feux d'une telle ampleur risquent de devenir récurrentes. Photo : Gouvernement de l'Alberta/Chris Schwarz

De son côté, Danielle Smith souligne non seulement que c’est l’une des pires saisons d'incendies de forêt, mais aussi que certaines régions sont de plus en plus sèches.

Nous devons nous préparer à ce que cela devienne un événement régulier , reconnaît-elle.

Danielle Smith communique aussi avec la Colombie-Britannique afin de l'aider au besoin. Mike Ellis, le vice-premier ministre et ministre de la Sécurité publique de l’Alberta, a confirmé que certains endroits étaient déjà préparés en prévision d’évacuations potentielles des voisins de l’Ouest.