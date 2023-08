Avenir du Mont-Édouard : la balle est dans le camp de la Municipalité, selon les députés

Alors que la station du Mont-Édouard est au cœur d'un processus de restructuration auprès de ses créanciers, les députés de Dubuc et de Chicoutimi-Le Fjord, François Tremblay et Richard Martel, voient difficilement comment ils pourraient intervenir dans le dossier.

Le député provincial du secteur, François Tremblay, a indiqué avoir été interpellé sur le sujet et avoir eu une rencontre. Il ignore toutefois si une aide de Québec ou si des programmes pourront être au rendez-vous.

On a eu une réunion officielle afin de bien documenter la situation. À partir de là, on a l'heure juste, mais la balle est dans le camp de la Municipalité à savoir quelle approche logistique [elle adopte] pour la suite. [...] Dans quelle mesure Québec aura une écoute? Je dis bien une écoute, car c'est notre rôle d'entendre nos commettants à travers les Municipalités. On va avoir une écoute attentive. Maintenant, est-ce qu'il y a des programmes, est-ce qu'il y aura du financement? On n'est pas rendu là , a avancé l’élu de Dubuc.

François Tremblay, député provincial de Dubuc. (Photo d'archives)

Rappelons que la Société de développement de L'Anse-Saint-Jean, qui gère la station de ski du Mont-Édouard, a lancé la semaine dernière une campagne de sociofinancement pour amasser 1,5 million de dollars.

La station de ski cumule une dette de près de 2 millions de dollars. Parmi les créanciers qui réclament des sommes auprès de la station de ski se trouvent Investissement Québec et l'Agence du revenu du Canada (ARC).

Pendant la pandémie, le Mont-Édouard a notamment obtenu une subvention salariale d’urgence du Canada à laquelle elle n’aurait pas eu droit.

Aucune demande d'aide financière n'a été formulée auprès de Québec et d'Ottawa, pour l’instant.

Il y a des options. Maintenant, il va falloir bien comprendre le contexte, les objectifs et les motivations de cette demande de financement. À partir de là, ce ne sont pas les priorités qui manquent dans Dubuc et dans la région. On va travailler avec intelligence, réflexion et équité , a renchéri François Tremblay.

Des pouvoirs limités, selon Martel

Le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, a affirmé que ses pouvoirs sont limités dans ce dossier.

Dès que l’ ARC a réclamé les 450 000 dollars obtenus en subventions salariales au Mont-Édouard, j’en ai été informé. [...] Un litige est en cours entre les deux parties et je ne peux pas, en tant que député fédéral, m’interposer dans ça , a mentionné Richard Martel par courriel.

Richard Martel est député de Chicoutimi-Le Fjord.

Andrée Laforest plus optimiste

La ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Andrée Laforest, se fait toutefois plus optimiste.

C'est certain qu'on va essayer d'aider le Mont-Édouard. Est-ce que ce sera par quelque mesure que ce soit au niveau législatif ou monétaire? Comme on le mentionne, les citoyens veulent prendre ce projet-là, c'est important avec la Municipalité. Il y a aussi une question réglementaire, donc c'est sûr que moi j'amène les questions à Québec et on essaye de collaborer avec L'Anse-Saint-Jean, c'est certain , a commenté la ministre Andrée Laforest.

Andrée Laforest, ministre responsable du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

Pour le maire de L'Anse-Saint-Jean, Richard Perron, il faut d'abord que les créanciers approuvent le plan de redressement avant de formuler des demandes d'aides financières au gouvernement. Québec et Ottawa doivent toutefois accepter d'investir.

Le plan de redressement devrait être présenté en octobre aux créanciers.

