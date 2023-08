Gogama demande un accès à des propriétés gouvernementales

Des représentants et citoyens de Gogama dénoncent la lenteur du gouvernement provincial à mettre en vente des maisons et des propriétés qu’il possède dans la communauté et qui ne sont plus utilisées depuis plusieurs années.

Ces maisons, édifices et propriétés ne sont pas occupés depuis la fermeture des bureaux du ministère des Richesses naturelles et des Forêts et du détachement local de la Police provinciale de l’Ontario, notamment.

La députée provinciale de Nickel Belt, France Gélinas, qui s’est rendue récemment à Gogama, souligne que la mise en vente de ces propriétés permettrait de répondre en partie à la grande demande de logements dans la communauté.

Début du widget . Passer le widget ? Fin du widget . Retourner au début du widget ?

Un grand nombre de travailleurs afflue pour la construction de la nouvelle mine d’or Côté Gold.

Tous les jours, il y a des gens qui viennent à Gogama pour essayer d’acheter une propriété pour déménager leurs familles , affirme-t-elle. Et on voit de vraiment belles maisons qui sont abandonnées, mais qu’on n’est pas capable d’acheter.

Ouvrir en mode plein écran Une des maisons qui appartient à la province. Photo : France Gélinas

Mme Gélinas déplore que le processus de mise en vente ne semble pas avancer depuis qu’elle a communiqué avec le ministère de l'Infrastructure de l’Ontario, il y a environ deux ans et demi.

Elle affirme avoir reçu récemment une lettre de la ministre, Kinga Surma, qui lui explique que le processus prendra 12 à 24 mois ce qui est, dit-elle, la même réponse qu’on lui avait donnée en 2021.

Pourquoi ont-ils besoin d’un autre 24 mois pour prendre une décision pour mettre une maison en vente?

La vérificatrice générale nous a dit pourtant que cela avait pris trois semaines pour prendre une décision de vendre des terrains qui valent 8,2 milliards de dollars dans la ceinture verte , affirme Mme Gélinas.

Publicité

Des travailleurs manquent d'endroits où loger

Monique Laurin, une résidente de Gogama et gérante de l'auberge et restaurant J&L Lakeview Retreat, indique que des travailleurs qui vont à Gogama peinent à trouver un logement, alors que des édifices non occupés sont à côté.

Elle parle entre autres des travailleurs de la minière IAMGOLD et ceux qui viennent pour les travaux d’élargissement de la route 144.

Depuis février, les maisons à louer au centre-ville sont pleines. On refuse des gens [qui se présentent], des gens appellent, cherchent des places, des compagnies cherchent des logements, mais ils sont pleins, dit-elle.

Ouvrir en mode plein écran Cette propriété est l'une de celle que la communauté de Gogama aimerait voir mise en vente. Photo : France Gélinas

Mme Laurin pense que si ces maisons abandonnées étaient occupées, la ville en profiterait en croissance démographique, car ces travailleurs déplaceraient leurs familles à Gogama.

Contacté par Radio-Canada, le ministère de l’Infrastructure a répondu par écrit que dans le cadre de son processus standard, Infrastructure Ontario (IO) fait preuve d'une diligence raisonnable, et que ce travail est en cours pour les propriétés à Gogama.